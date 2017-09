Abierta la inscripción en una de las 48 plazas disponibles de los locales de ensayo

Los locales de ensayo de A Coruña abren su plazo de inscripción gratuita durante los próximos seis meses. En total son 48 plazas disponibles en los bajos del Coliseum que cuentan con tres salas equipadas con todo el backline necesario para que los grupos musicales solo tengan que trasladar sus instrumentos. Pueden solicitarse desde hoy y hasta el viernes 29 cubriendo la solicitud disponible en www.coruna.gal/cmix y entregando a través del correo electrónico xuventude@coruna.es fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento o matrícula en un centro educativo de la ciudad de, como mínimo, el 50% de los integrantes de la banda. Los menores de 18 deberán adjuntar además el permiso de sus padres o responsable legal.

Say my name es uno de los grupos musicales nacidos en los locales de ensayo.