Bergondo acogerá la VI Semana da Custodia do Territorio

La Fundación Fragas do Mandeo y la Asociación Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos programa la celebración de la VI Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre. El programa incluye conferencias, actividades de voluntariado ambiental y una eco-regata para la mejora de los espacios naturales de la reserva de la biosfera.

La Semana de Custodia es un evento anual en el que se dan cita especialistas, se exponen experiencias y se realizan actuaciones con el objetivo de difundir entre los ciudadanos los valores naturales de la comarca y para promover su preservación a través de la custodia de territorio.