La Xunta reagrupará servicios en la sede del Sergas de Gregorio Hernández en 2020

La Xunta reagrupará varios servicios en la antigua sede de la Consellería de Sanidade de la calle Gregorio Hernández, al final de la ronda de Nelle, a partir de 2020. Según anunció ayer el presidente, Alberto Núñez Feijóo, el inmueble se rehabilitará para acoger el Espazo Amizar, de 5.500 metros cuadrados, en el que se ubicarán servicios de las áreas autonómicas de juventud, menores, inclusión, empleo y formación. Una planta se reservará para entidades sociosanitarias.

"Queremos reinventar esta antigua sede y darle una nueva vida", apuntó. La Xunta invertirá más de 5,5 millones de euros con el objetivo de "mejorar la atención al ciudadano" y rebajar los gastos de alquiler de algunos servicios que abona esta administración. Según los cálculos, informó el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, el ahorro será de 725.000 euros al año.

El proyecto, cuya redacción se licitará "la próxima semana", busca renovar un edificio que no se usa desde 2013, excepto las dependencias que utiliza el personal de Urxencias Sanitarias. El ex alcalde Carlos Negreira visitó las instalaciones en 2014 con la conselleira Rocío Mosquera y anunció que el inmueble sería el nuevo cuartel del 092. Pero el mandato llegó a su final sin formalizarse la cesión. El Gobierno de Marea no consideró prioritaria esta inversión.

A partir del primer trimestre de 2020, según las previsiones de la Xunta, serán aproximadamente 300 empleados públicos los que se trasladen a este espacio. Algunos de los servicios se desarrollan en estos momentos en inmuebles alquilados y otros se mudarán de Nuevos Ministerios. Por otro lado, se cederá un espacio a entidades de tipo sociosanitario. Además de las dependencias para el trabajo de funcionarios, se construirá un auditorio con capacidad para 120 personas y un aparcamiento.

Los edificios rehabilitados serán dos, el edificio prisma y el edificio óvalo. La administración entiende que el proyecto no solo beneficia a los coruñeses, sino que también permite alcanzar el "objetivo de alquiler cero". El conselleiro indicó que en cinco años estaría amortizada la inversión. En el inmueble se utilizarán energías renovables, comentó el presidente. "Queremos que sea cómodo y accesible para todos. Las instalaciones están pensadas para conseguir la mayor luz, el mayor ahorro energético e intentar trabajar en un espacio mejor", resumió Núñez Feijóo.