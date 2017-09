El Concello inicia el proceso para sancionar al local 'after-hours' del paseo marítimo

El Concello ha iniciado un procedimiento sancionador contra el local after-hours que se encuentra en el paseo marítimo y que ha provocado el malestar de varios vecinos que han trasladado sus quejas al Ayuntamiento. Como respuesta, la concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, se reunió con el director de seguridad ciudadana y con los vecinos afectados para llegar a una solución al problema. En esta cita, la edil se comprometió a tomar todas las medidas posibles para poner fin al malestar que provoca este local que, según los que viven en la zona, abre hasta las tres de la tarde.

La portavoz del PP, Rosa Gallego, denunció esta situación ayer mismo, pidiendo una actuación por parte del Concello. Según fuentes municipales, el pasado fin de semana se informó a la Policía Local del inicio del proceso para sancionar al propietario del local. Será este cuerpo el que se encargue de realizar las notificaciones para así evitar traspasar el plazo de tres meses para ejecutar esta clase de expedientes sancionadores.

En su intervención, en la que estuvo acompañada por representantes de la Asociación de Vecinos de la Ensenada del Orzán, Gallego denunció "el calvario" que están pasando los vecinos del barrio "por la falta de control de ruido y la inseguridad que provoca el ocio nocturno en la zona". Una situación que, según los populares, se ha agravado "en los últimos dos años". Según la popular, esta situación existe por la "dejadez de funciones" por parte del Gobierno municipal. Rosa Gallego no solo criticó el ocio nocturno del Orzán sino que también se refirió a las quejas recibidas por la falta de mantenimiento en toda la zona. "No hay limpieza, los grafitis están por todas las esquinas y no se repone el mobiliario urbano", lamentó.

También el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Orzán, José Luis Gómez, acusó al Concello de "dejadez" a la hora de garantizar el descanso de los vecinos. "No se controla si están abiertas las puertas ni si se bebe en la calle", señaló.