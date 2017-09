El Colón volverá a ser cine en su nueva etapa con películas del Curtocircuito y Cineuropa

El teatro Colón inicia una nueva etapa, con la Diputación al frente tras la marcha de la anterior concesionaria y antes de que, según el acuerdo adoptado, el auditorio pase a manos del Concello. En su programación, con más de 100 jornadas de actividades, acogerá un homenaje a Violeta Parra en su centenario y la presentación de Uxía-O, el nuevo trabajo de Uxía sobre poemas de Novoneyra. Volverá, además, a sus orígenes cinematográficos, con la proyección de una selección de dos de los festivales claves de la comunidad, con sede en Santiago, Cineuropa y Curtocircuito.

Esta nueva vida está dividida n seis ciclos. Entre ellos destaca Matinais, dedicado al público infantil. La Diputación no quiere olvidar a los pequeños y abre un espacio para ellos los domingos. Compañías como Berrobambán, María Fumaça, Teatro do Noroeste o Magín Blanco tratarán de acercar el teatro a las familias. También se da continuidad a las actividades para el alumnado de centros de enseñanza. Se estima que más de 5.000 escolares ocupen las butacas del Colón en cuatro funciones: Elisa e Marcela, Animais de compañía, Fillos do sol y A cabeza do dragón.

Conexións Colón da la oportunidad a diferentes entidades sin ánimo de lucro de promover actividades culturales. En este ciclo participarán la Escola Municipal de Música da Coruña, Consello Evanxélico, Amigos da Ópera, Asociación Cultural Zalaeta y ONCE Galicia, entre muchas otras. Por último, el Colón ofrecerá al público producciones propias de la Diputación centradas en la divulgación social de efemérides, figuras o temáticas de interés para el campo social y cultural gallego. Entre las actividades programadas, el 20 de octubre será la final del concurso infantil Quero Cantar mientras que el 11 de noviembre se homenajeará al poeta Paco Souto. El Colón también será escenario del espectáculo musical Hemisferios. Mulleres e voces con Pilocha, Alba María, Belem Tajes, Silvia Penide y Sonia Lebedisnky, entre otras.

"En total tendremos más de 100 actividades, cumpliendo el objetivo que era que el Colón no mantuviese cerradas sus puertas y que se programase de manera ininterrumpida", anunció la vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartin, quien considera que el nuevo programa es "muy variado" y que ayuda a "potenciar la industria cultural gallega".