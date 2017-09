Albada vuelve a llevar al juzgado al Concello por el sellado de los depósitos de Nostián

Al tiempo que la Xunta abre un proceso sancionador contra la concesionaria de la planta de Nostián por no atender a la orden de sellado de los dos vasos de rechazos de sus instalaciones, Albada vuelve a llevar al juzgado al Concello para hacerlo responsable de que esos depósitos no estén clausurados.

El Gobierno gallego, dando la razón al municipal, dio orden a Albada de que sellase los depósitos antes de que acabase junio. La Consellería de Medio Ambiente constató que las obras no se habían iniciado -la firma intentó suspenderlas de manera cautelar en los tribunales sin éxito- y anunció el mes pasado que incoaba el proceso para multar a la empresa.

La UTE ya había presentado un recurso contra la orden de la Xunta al entender que debe ser el Ayuntamiento y no ella la que ha de asumir el sellado de los depósitos, valorados en unos 3,5 millones de euros. Aún no existe resolución judicial sobre este particular. Tras el anuncio de multa por parte de la Xunta, la empresa argumentó que no había podido hacer las obras porque no habían sido autorizadas por el Concello ni como Administración competente para realizar los trabajos ni como titular de la planta que ellos gestionan. Asegura que solicitó este permiso en varias ocasiones, la última vez, en el segundo semestre de 2016.

La junta de gobierno acordó ayer personarse en este nuevo recurso, que Albada presenta por "silencio administrativo" sobre el proyecto de sellado que, insisten, presentaron en el Ayuntamiento para su aprobación. La versión municipal es diferente. El pasado 5 de septiembre el Concello reclamó a la empresa a la concesionaria que les remitiese su plan. El alcalde, Xulio Ferreiro, afirmó no tener "conocimiento de que se hiciese ninguna solicitud" por parte de la empresa para las obras, en contra de lo afirmado por la concesionaria. "Lo que tiene que hacer es presentar un proyecto en la Consellería de Medio Ambiente y no escribirnos a nosotros", respondió la concejal María García a los argumentos de la empresa, que responsabiliza al Concello de no autorizar el proyecto listo "desde el año 2010".