Mobilidade reprocha a la Xunta la falta de "medios técnicos" para la entrada de buses

A falta de menos de un mes, según las previsiones oficiales, para que comiencen a entrar los buses metropolitanos hasta el centro de la ciudad, el Gobierno de Marea y la Xunta no se ponen de acuerdo sobre el arranque de la implantación del plan. Las administraciones se reunieron ayer en la comisión de seguimiento del proyecto: el Concello informó a su conclusión de que la Consellería de Infraestruturas rechazó la posibilidad de empezar a introducir los autobuses hasta la plaza de Pontevedra en lugar de hasta la calle Entrejardines porque la Xunta "no dispone de los medios técnicos precisos que requiere la primera fase del acceso", según reflejó en una nota de prensa; fuentes del departamento del Gobierno gallego niegan haber rechazado esta propuesta y replican que los autobuses no carecen de aspectos técnicos necesarios.

La previsión que manejan las administraciones para dar arranque al plan es mediados de octubre, cuando ya estén concluidas las obras de saneamiento y las canalizaciones que desde hace dos semanas se desarrollan en Santa Catalina y en Entrejardines. Una vez que acaben estas obras la Xunta, ya con la licencia concedida ayer, podrá hacer unos trabajos menores en la parada de Entrejardines para que los buses puedan ir llegando hasta ese lugar. En ese momento los vehículos irán penetrando hasta el centro de la ciudad de manera progresiva.

El edil de Mobilidade, Daniel Díaz, señala que la Xunta no ha coordinado la implantación del Sistema de Ayudas a la Explotación (SAE) en los autobuses interurbanos, un mecanismo tecnológico que permite hacer un seguimiento del flujo de autobuses y evaluar cómo se desarrolla la primera fase. "No todos los autobuses están adaptados tecnológicamente, y la Xunta prefiere posponer la penetración hasta finales del mes de octubre, una vez que esté instalada la marquesina de Entrejardines", explica el concejal.

El Concello ofrece a la Consellería la posibilidad de iniciar la implantación hasta la parada de la plaza de Pontevedra y continuarla después en Entrejardines. Los autobuses podrían llegar hasta las dos paradas ya desde mediados de octubre siempre que dispongan del sistema de seguimiento incorporado, del que ahora carecen, según el Gobierno municipal.

El Ayuntamiento asegura que ya ha "hecho los deberes" y cuenta con los "recursos necesarios" para comenzar la primera fase de implantación, pero reprocha también a la Xunta que en la reunión de ayer no le presentase la programación para la puesta en marcha del proyecto, una organización que, según el Gobierno local, permitirá saber el volumen de autobuses que entrarán en la ciudad desde Arteixo y desde Oleiros. Infraestruturas responde que ya se le comunicó en su momento.