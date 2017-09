El BNG denuncia al Gobierno ante Bruselas por demorar el saneamiento integral de la ría

La eurodiputada del BNG Ana Miranda anunció ayer que presentará la próxima semana una nueva denuncia por incumplimiento del saneamiento integral de la ría de O Burgo ante la Comisión Europea y en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que espera una sanción al Estado español.

Miranda denuncia que "no se está haciendo el dragado ni el saneamiento integral" de la ría de O Burgo, una de las más contaminadas de Galicia, y que "las administraciones todavía no se reunieron", por lo que anticipa que no se cumplirán los plazos. Ha indicado que "ni siquiera" se ha publicado una declaración oficial de impacto ambiental y "está previsto un presupuesto que es una quinta parte que lo que necesita un dragado de estas características", con 7 de los 46 millones de euros que cuesta, por lo que no empezará en 2017 como estaba previsto. Por eso informó de que el BNG presentará una nueva denuncia.