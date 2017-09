Primera rehabilitación del museo de Pardo Bazán y la sede de la RAG en quince años

El Ministerio de Fomento convoca un concurso con jurado para definir las obras de rehabilitación en el edificio de la sede de la Real Academia Galega, que comparte dependencias con la casa-museo Emilia Pardo Bazán, y que está situado en el número 11 de la calle Tabernas, en la Ciudad Vieja. Será la primera reforma de este edificio en quince años.

Con un presupuesto base de licitación de 21.000 euros, el plazo de redacción de la reforma será de dos meses, tras los que Fomento deberá licitar la obra, que no arrancará, como pronto, hasta el próximo año. En el anuncio de licitación no se específica qué trabajos se van a llevar a cabo en el inmueble de la Ciudad Vieja, pero la directora de la casa-museo de la novelista coruñesa Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso, avanza que uno de los problemas con el que están lidiando es el deterioro del inmueble. "Estructuralmente no hay nada peligroso, pero sí hay muchas humedades dentro y en el patio", explica.

Daños que ha provocado el paso del tiempo ya que desde su reinauguración en mayo de 2003 no se ha realizado ningún tipo de obra adicional. El número 11 de la calle Tabernas se abrió al público en marzo de 1979 y fue hace catorce años cuando se restauró y se cambió su diseño para crear la casa-museo, donde se coordinan las investigaciones sobre Emilia Pardo Bazán.

Las nuevas obras de rehabilitación están incluidas en los presupuestos generales del Estado. Con fecha de inicio en 2016, que no se llegó a cumplir, el coste total previsto es de 1,64 millones de euros. El año pasado, la cantidad ascendió a 300.000 euros mientras que este año se espera un gasto de aproximadamente 25.000 euros, que se destinarían a dichas mejoras en la sede de la Real Academia Galega en la Ciudad Vieja. En 2019, la cantidad sería de 600.000 euros mientras que el grueso de la inversión se realizará en 2020, cuando finaliza el plazo marcado por el Ministerio de Fomento. Dentro de tres años, la inversión será de 824.000 euros, lo que completaría el millón y medio de euros que se figura en el presupuesto. Esta cantidad puede rebajarse por decisión del Ministerio o si la adjudicataria se compromete a ejecutar la rehabilitación por menos dinero.