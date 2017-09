En Marea censura que el Gobierno no deje hacer uso de la bandera republicana

En Marea ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy insista en no dejar hacer uso de la bandera republicana en la Casa Museo Casar Quiroga, jefe del Gobierno durante la II República por considerar que es un símbolo "no constitucional" que no puede exhibirse en un edificio público.

En un comunicado, En Marea ha recordado que el diputado Antón Gómez-Reino preguntó al Ejecutivo estatal por esta cuestión en el pasado mes de junio, tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Delegación del Gobierno en Galicia contra la colocación de esta bandera en uno de los balcones de este edifico público.

Y es que, para el parlamentario de En Marea, resulta "llamativo" que el Gobierno central dedique los recursos públicos a un litigio como este". "Nos preguntamos si la intención del Gobierno es ocultar la memoria histórica de la ciudad y vulnerar la autonomía municipal de la ciudad", ha criticado Gómez-Reino.

Frente a ello, recuerda que la bandera republicana fue colgada el pasado 14 de abril, con ocasión de la conmemoración de la Segunda República, motivo por el que la Delegación del Gobierno pidió al Ayuntamiento que la retirase. Con todo, ha señalado que el Consistorio respondió, previo informe de la Asesoría Jurídica, que, al contrario de lo que sostiene la Delegación del Gobierno, no se estaba incumpliendo la ley.