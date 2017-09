Los bomberos sofocan un incendio en un edificio de San Andrés con Santa Catalina

Los bomberos han sofocado este mediodía un incendio en un inmueble antiguo de la calle San Andrés con Santa Catalina. El fuego afectó al primer piso del edificio situado en el número 34, próximo a un comercio y a un kiosco. Los daños provocados en una habitación, paredes, techo y mobiliario —una butaca y un sofá— no se extendieron a la segunda planta ni a ninguna vivienda colindante.

Se trata de un edificio cerrado y aparentemente deshabitado aunque "podría estar siendo utilizado por alguien" que pudo haber dejado una colilla encendida, según explican los bomberos encargados de la intervención.

Los efectivos comprobaron que no había nadie en el interior del inmueble en el momento del incendio. Tampoco ningún vecino tuvo que ser desalojado. Los daños más graves se originaron en el techo de la habitación, ya que es de madera.

Los bomberos recibieron varios avisos sobre 13.30 horas y a las 15.10 horas daban por sofocada la intensa humareda que invadió tanto el interior como el exterior de la primera planta del edificio tras acceder al segundo piso por la fachada para comprobar que los daños no se habían extendido.

También la Policía Nacional se trasladó a la zona.