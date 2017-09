El BNG toma el balcón de la Casa Cornide para denunciar "privilegios" del franquismo

Primero fue el pazo de Meirás, después la Casa Cornide. En menos de un mes el BNG, a través de militantes y miembros, ha protagonizado sus particulares conquistas de bienes en la ciudad y la comarca que son propiedad de la familia del dictador Francisco Franco. La segunda de estas ocupaciones se produjo ayer por la mañana en la calle Damas, en la Ciudad Vieja, con la subida de un grupo de personas vinculadas al frente nacionalista al balcón de la fachada principal de la Casa Cornide, desde donde reclamaron la devolución al pueblo de este inmueble. Entre ellas, estaban el secretario de Organización del BNG, Bieito Lobeira, y el portavoz local de la formación, Manuel Méndez.

Que nos devolvan o roubado. Franquismo nunca máis, se podía leer en la pancarta que ocho militantes subieron al balcón por el exterior del edificio a través de una escalera. Abajo, entre la Casa Cornide y la Colegiata de Santa María, algo más de una decena de simpatizantes del BNG con banderas nacionalistas y papeles con lemas escritos apoyaban con cánticos y aplausos la ocupación simbólica de sus compañeros.

La Policía Nacional intervino una hora después para tratar de poner fin al acto reivindicativo con el que el BNG denunció, como hizo el pasado 30 de agosto al asaltar el pazo de Meirás, "el expolio realizado en beneficio de la familia Franco". Nueve agentes hicieron acto de presencia ante el edificio de la Ciudad Vieja y desde la calle pidieron bajar a quienes se habían subido al balcón. Los militantes permanecieron allí todavía una hora más y no decidieron volver a pisar el pavimento hasta que los policías hablaron con personas que se encontraban en el interior de la Casa Cornide. Los encaramados descendieron uno a uno entre aplausos de los seguidores nacionalistas y los agentes del 091 los identificaron cuando volvieron a la calle y requisaron la pancarta exhibida. No se registraron incidentes conflictivos.

"Queremos visibilizar socialmente la existencia en Galicia de privilegios e impunidad con el franquismo. Reivindicamos el retorno al patrimonio público gallego de propiedades de la familia Franco expoliadas a la sociedad", declaró el secretario de Organización del BNG.

La Casa Cornide, construida a mediados del siglo XVIII, llegó a ser Casa do Concello y sede de dependencias municipales. En 1962 fue enajenada mediante subasta pública y el mejor postor fue el empresario coruñés Pedro Barrié de la Maza, que ofreció 305.000 pesetas. En el escrito de la adjudicación se expresaba el deseo de transferir el edificio a Carmen Polo y Martínez Valdés, esposa del entonces jefe del Estado, Francisco Franco, que finalmente la incorporó a su patrimonio.

La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, reclamó ayer al Gobierno local investigar toda la documentación sobre el proceso de adquisición de la Casa Cornide para tratar de buscar vías por las que recuperar el inmueble para el patrimonio público. "En Galicia hay muchos pequeños pazos de Meirás que deben ser devueltos. La Casa Cornide es otro símbolo del expolio ejecutado por el franquismo que ilegítimamente se apoderó del patrimonio de todos", protestó Veira.

La edil nacionalista instó también al Gobierno de Marea a cumplir la moción aprobada a comienzos de este mes en el pleno -todos los grupos votaron a favor y el PP se abstuvo- por la que la Corporación apoyó, entre otros acuerdos, investigar el "beneficio lucrativo" de la familia Franco y reclamó recuperar el pazo de Meirás como espacio público en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica para que el Concello de Sada gestione las visitas al edificio en lugar de la Fundación Franco.

"No se dejarán de ejecutar este tipo de actuaciones parejas a la acción institucional", advirtieron ayer los nacionalistas. A finales del mes pasado una veintena de militantes del BNG asaltaron el pazo de Meirás y colgaron de una de las torres pancartas con el lema O pazo é do pobo. Franquismo nunca máis! Fue una toma simbólica y pacífica de la propiedad de los Franco que duró tres horas y en la que intervino la Guardia Civil sin que hubiera altercados. "Estos actos no son brindis al sol, ya que creemos firmemente en la restitución de la Memoria y la dignidad. Pese a las amenazas de la Fundación Franco, no nos amedrentarán", recalcaba ayer el Bloque.