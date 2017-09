Los bomberos sofocan un incendio en un edificio desocupado de San Andrés

Los bomberos sofocaron ayer al mediodía un incendio en un inmueble antiguo de la calle San Andrés en el cruce con Santa Catalina. El fuego afectó al primer piso del edificio situado en el número 34, próximo a un comercio. Los daños provocados en una habitación, las paredes, el techo, una butaca y un sofá no se extendieron a la segunda planta ni a ninguna vivienda colindante.

El edificio está cerrado y aparentemente deshabitado, aunque los bomberos encargados de sofocarlo explicaron que "podría estar siendo utilizado por alguien", quien pudo haber dejado una colilla encendida. Los efectivos comprobaron que no había nadie en el interior del inmueble en el momento del incendio. Tampoco ningún vecino tuvo que ser desalojado.

La Policía Local tuvo que intervenir ayer por la tarde en el túnel de la Marina para ayudar a un camión de grandes dimensiones a maniobrar marcha atrás y dar la vuelta después de estar a punto de chocar contra el indicador del gálibo en el ramal de María Pita. El conductor, según datos de la unidad de tráfico, entró en el vial subterráneo pero en lugar de dirigirse hacia O Parrote giró hacia la salida por la plaza de As Atochas, donde la altura máxima no le hubiera dejado pasar, aunque frenó antes de colisionar. La circulación estuvo cortada en el túnel en sentido entrada hacia Monte Alto durante 50 minutos, en los que no se produjeron retenciones.

A primera hora de la mañana, a las 06.50, se produjo un accidente. Un vehículo que circulaba por la avenida de Salgado Torres se salió de la calzada a la altura de la glorieta de Lonzas y, tras chocar con una farola, volcó sin que se registrasen heridos, según informó la Policía Local.