Un crucero abandona el puerto a los acordes del clásico de Otis Redding 'Sentado en el muelle de la bahía'

El Independence of the Seas, uno de los dos cruceros que ayer hizo escala en la ciudad, escogió una canción muy apropiada como hilo musical mientras navegaba alejándose del puerto, por la tarde, hacia el siguiente destino. Todo un clásico como (Sittin' on) The dock of the bay ( Sentado en el muelle de la bahía), el célebre tema de Otis Redding que grabó poco antes de morir en 1967. Con la música a volumen alto en la cubierta, la canción se escuchaba perfectamente desde diferentes puntos de la bahía coruñesa, escenario ocasional en el que se fusionaron por un momento la música, la navegación y los sentimientos.