El Gobierno municipal busca una solución para el Agra de San Amaro que evite indemnizaciones millonarias

El Concello de A Coruña busca busca una solución para los propietarios que tenían derecho para edificar en el Agra de San Amaro y garantiza que dichos derechos no se ejecutarán en la cantera de Adormideras. Vecinos del barrio, que esta mañana acudieron a Dillo ti, se preocuparon por el futuro de esa zona, dado que aún no se ha modificado el plan general para garaniztar que no se construirá sobre el papel.

Tanto el alcalde, Xulio Ferreiro, como el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, aseguraron que no habrá más inmuebles en el barrio y alegaron que, aunque han iniciado el proceso para modificar el ordenamiento, el problema es "serio" porque los propietarios tienen unos derechos reconocidos, algunos desde las expropiaciones del paseo maritimo, y esto es un "problema serio" en el que será inevitable que el Concello tenga que un "esfuerzo" para evitar acabar en los juzgados y que le exijan "cien millones de euros". "No queremos, como otros gobiernos municipales, dejar hipotecas para los que vienen detrás, que al final tengan que ser pagadas y asumidas por la ciudadanía", declaró el regidor coruñés.



Reforma del mercado

Ferreiro anunció que la reforma del mercado pa convertirlo en "el centro de la vida del barrio" comenzará el año que viene y será costado en parte con los fondos europeos del programa DUSI. La plaza de abastos se reorientará hacia el exterior, tendrá un espacio central polivalente para usos comunitarios y un pequeño recinto bajo cubierta donde se podrá ubicar un establecimiento comercial de alimentación y abastecimiento. La inversión prevista es de 1,4 millones de euros. El próximo Dillo ti será en Labañou el 28 de octubre.