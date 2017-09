"Esto no tiene nada que ver con una novatada, ni lo que se hizo ni lo que se dijo. Es un acto violento"

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja denuncia la actuación violenta del grupo de estudiantes que en la madrugada del jueves tomaron al asalto, en calzoncillos, la calle de los Ángeles, a veinte metros de la plaza de María Pita, y causaron destrozos en mobiliario urbano, también en las entradas a los garajes de un edificio y en un vehículo estacionado, además de lanzar a gritos graves expresiones machistas. "Esto no tiene nada que ver con una novatada, ni lo que se hizo ni lo que se dijo. Es un acto violento", sentencia el presidente de la asociación vecinal, Pedro Roque, quien avanza que la dirección tiene pendiente una cita el lunes para tratar esta situación y "encontrar soluciones". "Queremos hablar de este tema y nos pondremos en contacto con el Concello y con los responsables de seguridad", anuncia.

Roque asegura que la Ciudad Vieja ya está acostumbrada a este tipo de actuaciones en el inicio del curso universitario, aunque "esta vez se ha desmadrado un poco más". "Es un poco lo que ocurre todos los años pero parece que ha sido un grado más de violencia, tanto en proceder como verbal. Los comentarios son bastante desagradables e inoportunos. Es inadmisible", comenta tras ver el vídeo grabado en directo por LA OPINIÓN. "Las imágenes son totalmente de descerebrados", añade.

La asociación vecinal quiere mostrar "su apoyo" a todos los vecinos afectados por este suceso que no es aislado. "Yo mismo llamé el año pasado por estas fechas a la Policía local por los ruidos y el follón. Le quitaron importancia diciendo que eran solo novatadas pero es que si no se toman medidas, y ocurre año tras año, lo lógico es que se vaya desmadrando y vaya a peor", explica. Pero para Roque, una novatada es algo muy distinto a lo ocurrido en la madrugada del jueves, cuando los jóvenes saltaron encima del capó de un coche y destrozaron la verja de un garaje usando una papelera a modo de bate de béisbol, entre otras cosas. "Esto ha sido más llamativo por la violencia pero hay problemas todos los fines de semana. Es un desagraciado y muy inoportuno incidente que no debería ocurrir ni pasarle a nadie por la cabeza hacer esos destrozos", confiesa.

La Asociación de vecinos de la Ciudad Vieja se reunirá a principios de semana para "tomar las medidas oportunas" sobre este tema y aplicarlas al resto de ocasiones en las que los vecinos son molestados. "Los viernes y sábado siempre hay ruidos y riadas de orines por las calles", señala.