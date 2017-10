"El nuestro ha sido el barrio con mayor número de votaciones, nos implicamos mucho para darle difusión"

El Barrio de las Flores se ha llevado el premio gordo en los Orzamentos Participativos. Así lo entienden los vecinos que celebran que se hayan votado tantas propuestas de mejora en la zona. Dos de ellas, por su alto presupuesto, se escapan de las iniciativas de distrito y han sido seleccionadas como actuaciones de ciudad. La mejora del pavimento en las escaleras del parque interior del barrio, con un coste de 400.000 euros, y la instalación de rampas de acceso a viviendas, de 300.000 euros, han sido las elegidas. "Nos parece importante porque una inversión de ese calado en la vida se ha ejecutado en este barrio", apunta el presidente de la Plataforma Vecinal, Alejandro Seijo.

El resultado no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de difusión. "Ha sido laborioso. Nos implicamos mucho con reuniones informativas, aclaración de dudas...", comenta. Una actuación "difícil" debido a la "media de edad alta" de muchos de los vecinos. "No todo el mundo es capaz de entender cómo se vota porque resulta complicado si no se dominan internet y las redes sociales. Así que trabajamos bastante en ese aspecto", informa. Además, según cuenta Seijo, "había gente que no sabía ni que existía el proceso". Y añade: "De lo contrario, probablemente habría más propuestas no solo en el Barrio de las Flores sino a nivel ciudad". Así fue como consiguieron ser "el barrio con mayor número de votaciones". Y la propuesta de la creación del parque biosaludable, la más votada con un total de 610 apoyos.

En el distrito 7, los vecinos consiguieron que otras dos propuestas salieran elegidas: El parque biosaludable y la instalación de una pista polideportiva. "Contábamos con un buen resultado pero no con esto, que es lo máximo que podíamos conseguir", confiesa el representante de los vecinos, que sabían que iban "a conseguir algo" porque se implicaron en la difusión pero "no tanto". "Estamos muy contentos", señala.

Para Alejandro Seijo, esta iniciativa es "muy importante" porque son los vecinos lo que proponen las iniciativas. "Nosotros solo hemos ayudado a que se apoyen", aclara. Aunque las propuestas de ciudad son vitales, considera que "la pista polideportiva y el parque biosaludable son de interés general". La gente de la tercera edad necesita un sitio adonde ir a descansar o a hacer deporte, como los espacios creados en O Ventorrillo o el parque de Oza, mientras que los pequeños buscan un espacio para jugar. "Hace muchos años teníamos una pista pero ahora es el polideportivo municipal y para acceder hay que pagar o pedir permiso", explica.