El Concello selecciona músicos para la Banda Municipal tras las quejas por falta de personal

El Ayuntamiento ha convocado un proceso de selección de músicos para renovar las listas de instrumentistas que, hasta ahora, utilizaba la Banda Municipal. Los aspirantes tendrán que estar en posesión de la Titulación Superior de Música y contarán con diez días hábiles para presentar sus candidaturas. En junio, los instrumentistas denunciaron antes de un concierto la falta de compañeros de la que adolecía la Banda Municipal y que lastraba su desarrollo como formación, con estas nuevas listas, el director confía en que se combatan todas esas deficiencias y que, en 2018, cuando se cumplen 70 años de vida de esta entidad, puedan abordar nuevas partituras a las que, actualmente, no podían acceder por falta de personal.

El proceso está abierto para todos los instrumentos de la formación -flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot. trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba, violonchelo, contrabajo y percusión-. Los admitidos pasarán a formar parte de una lista de reserva que la formación utilizará cuando, por cuestiones de repertorio, necesite de sus servicios.

"Había que renovar la lista porque la que tenemos ya no nos sirve, hay gente que ya trabaja y que no puede venir", explica el director de la banda, Juan José Ocón, que aclara que participar en este proceso de selección no implica que se entre a formar parte de la banda permanentemente, sino que los que aprueben serán funcionarios interinos. "Hay instrumentos que necesitamos semanalmente, esos tendrán el privilegio de tocar más y a otros los llamaremos según los vayamos necesitando por el tipo de programa, el compositor o el momento", comenta Ocón, ya que con esta lista pueden cubrir también bajas y ausencias de los titulares.

"Hasta ahora, las bandas con una dimensión como la de A Coruña funcionaban muy bien porque tenían un repertorio cómodo, que gustaba al público con pasodobles y oberturas, obras americanas, algún musical... Desde hace unos quince años, el instrumento banda lo han cogido grandes compositores que casi ya no escriben para orquestas, que lo hacen para banda y tiran mucho de percusión. Para casi todas las partituras necesitamos ahora cuatro percusionistas y si tenemos dos o tres no las podemos hacer", relata Ocón, que espera que el aniversario lleve a la formación a realizar una gira por Galicia y a colaborar con otros concellos para llevar su música a otros puntos del mapa.

Los candidatos, además de presentar su titulación deberán asistir también a una audición que constará de dos pruebas: la interpretación de un fragmento musical inédito que les será facilitado inmediatamente antes del examen y también ofrecerán un concierto de libre elección con una duración máxima de quince minutos.