Un joven es penado por robar una tarjeta en San Juan y retirar 600 euros en dos cajeros

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña condenó a un joven como autor de un delito continuado de estafa por robar una tarjeta en San Juan y retirar 600 euros en dos cajeros. El procesado fue sentenciado a medio año de prisión, que no cumplirá porque carece de antecedentes. El juicio no se llegó a celebrar, pues el sospechoso reconoció los hechos y se mostró conforme con la condena. Contra la sentencia, por tanto, no cabe recurso. Así, admitió que durante la celebración de la noche de San Juan de 2014 aprovechó el descuido de una joven que estaba en la playa del Orzán para abrir su bolso y apoderarse de una tarjeta de crédito que había en su interior.

El imputado se desplazó hasta un cajero de la avenida de Hércules esa madrugada y a las 03.47 horas realizó una retirada de 300 euros. Diez minutos más tarde consiguió otros 300 euros de un cajero ubicado en la calle Parque e intentó realizar otras disposiciones en efectivo a o largo de esa madrugada, pero le fueron denegadas. La afectada no reclamó ser indemnizada porque el banco se hizo cargo y le reintegró los 600 euros sustraídos.