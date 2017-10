Un camión pierde su carga y obliga a cerrar el tráfico en un carril de Linares Rivas

El carril central de la calle Linares Rivas se encuentra cerrado al tráfico desde las 11.15 horas, según informa la Policía Local. Un camión que circulaba en sentido salida de la ciudad perdió su carga de arena y tierra, que está siendo retirada, por lo que no se puede circular por esa zona. A continuación llegarán los Bomberos para finalizar con la recogida y abrir de nuevo el vial al tráfico. De momento, no se registran muchos atascos aunque a medida que pasan los minutos la circulación es más lenta debido a este corte. No se registraron daños materiales y la Policía Local espera resolver el altercado antes de las 14.00 horas.