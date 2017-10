Música, talleres y debates desde hoy y hasta el domingo, en el Sea Sons Festival

La ciudad acogerá desde este hoy, y hasta el día 8, el Sea Sons Festival, un programa de actividades que gira en torno a la música con la participación de grupos locales y emergentes, además de otras actividades para todos los públicos. Esta iniciativa cuenta con apoyo de la Diputación de A Coruña, a través de la línea de subvenciones y festivales del organismo provincial, según recordó ayer la vicepresidenta provincial y responsable de Cultura, Goretti Sanmartín, quien destacó "la pluralidad de propuestas". Además, dijo que "promueve, de manera especial, las bandas locales y grupos emergentes".

Mounqup, Bolboreta, Mj Pérez, Proxecto Moucho, Coro vocal Entrelas, Senectud Sideral, Gardo & Neap The Irieman, Jules & The Wolf, Luix Kaf, Nortones, The Aerial Root, Carlota Pérez, O Capitán Garfo y Sala 5 son algunas de las propuestas musicales de este festival, que terminará el domingo.