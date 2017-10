Un espacio para los emprendedores

Emprendedores que se han atrevido a dar un paso adelante para crear su marca y que buscan consolidarse en el mercado tienen hasta hoy su sitio en Acreativa Makers, en el edificio de Afundación situado en el Cantón Grande. Se trata de un mercado diferente y alternativo, con música y gastronomía, en el que se pueden encontrar sombreros, bisutería, pajaritas, ropa, bolsos, láminas, accesorios para perros y lámparas, entre otras muchas cosas. "Es una manera de darte a conocer cuando no tienes una tienda física", explica una de las organizadoras, Claudia Valcárcel

Afundación ha sido este fin de semana un espacio para emprendedores. Pequeñas marcas han conseguido hacerse un hueco en el mercado gracias a iniciativas como Acreativa Makers, un mercado que se inauguró el viernes y se clausura hoy y en el que se pueden encontrar no sólo productos originales sino gastronomía y música. "Es un mercado de diseño con 31 marcas de moda, decoración, arte y complementos. Es una manera de darte a conocer cuando no tienes una tienda física", explica una de las organizadoras, Claudia Valcárcel, que creó hace cinco años Ptit&co junto a Irene Pérez.

Las dos coruñesas estudiaron Diseño Industrial y acabaron la carrera en un momento muy complicado, por lo que su elección fue emprender. "Una Navidad nos animamos, porque es una buena época para vender joyas. Así que empezamos con la bisutería", explica. La marca fue creciendo al mismo ritmo que lo hacían ellas: "Luego era según nuestras necesidades. Empezamos con 22 años, con la bisutería, pero luego con 25 ya te pones plata y ahora ya estamos metiéndonos en diamantes".

En este edificio ubicado en el Cantón Grande hay otras 30 marcas además de Ptit&co que exponen sus productos y buscan consolidarse en el mercado. Sombreros, pajaritas, collares, ropa, láminas o accesorios para perros, como bichOh!, la marca de Alejandro Fontaíña. "Tengo una perra que está muy loca y es muy grande y lo rompe todo. No había forma de encontrar algo resistente y bonito a la vez". Así nacieron sus diseños, que vende online y en diversos puntos de venta por la ciudad e incluso elabora encargos personales según preferencias. Asegura que lo que más le funciona es "el boca a boca". "Alguien lo compra, le gusta y se lo cuenta al vecino. Eso nos va muy bien", manifiesta.

Algo parecido les pasa a Eva y Marta Pou, creadoras de Only nice things, quienes consideran que este tipo de mercados son "una oportunidad muy buena para que la gente conozca las marcas" y se atreva a dar el paso a comprar si no está habituada a hacerlo online. Las hermanas Pou iniciaron esta aventura para hacer "algo creativo" más allá de sus trabajos. "Empezamos con un Instagram sin tener la idea clara de lo que íbamos a hacer solo publicando cosas que nos gustaban. Decidimos tirar por la bisutería. Al principio pequeños diseños y ahora ya contamos con dos colecciones de bisutería y estamos lanzando una nueva", relata Eva. Y no se detienen ahí, ahora se han lanzado con una línea de detallitos de bodas.