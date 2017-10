Culleredo pierde dos pleitos contra la Xunta, que le negó ayudas para parques

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado, en dos sentencias emitidas el mismo día, dos recursos presentados por el Ayuntamiento de Culleredo contra la Xunta: recurrió porque el Gobierno gallego dejó fuera de su programa de subvenciones con fondos europeos Feder su proyecto para mejorar los parques infantiles de Sésamo, Sueiro, Goiente y A Senra en Vilaboa; y también impugnó la propia convocatoria de ayudas. El Concello pedía que se volviesen a valorar todas las solicitudes presentadas en la convocatoria de subvenciones o, de forma subsidiaria, que se le indemnizase con 39.387 euros, que era el 80% del importe total del proyecto que presentó.

Culleredo presentó en enero de 2015 una solicitud de subvención acogiéndose a la orden de la Consellería de Vicepresidencia de diciembre de 2014 que fijaba las bases y convocaba las ayudas para crear o mejorar equipamiento municipal.

El director xeral de Administración local inadmitió la solicitud del Concello en mayo de 2015 porque el acta de que no se había iniciado la obra estaba firmada pro el jefe de sección de obras públicas y no por la secretaria municipal como exigía la orden de la Xunta; y tampoco constaba el acuerdo del Ayuntamiento por el que aceptaba expresamente las condiciones de financiación y demás requisitos. Sobre el primer defecto el Tribunal Superior admite que tenía una dudosa redacción pero sobre el segundo afirma que Culleredo no podía alterar el modelo de la solicitud "mediante la radical eliminación de la referencia a la aceptación de los demás requisitos. Por esto rechaza su recurso, aunque puede recurrir ante el Supremo. El Tribunal Superior, en otra sentencia emitida el mismo día, inadmite el recurso que presentó también Culleredo contra la propia orden de Presidencia porque lo planteó fuera de plazo. El Concello finalmente mejoró los parques por su cuenta.