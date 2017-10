Marea y BNG defienden la reclamación patrimonial y el PP lamenta que el bipartito no abriese la vía penal

La Fiscalía, como publicó ayer LA OPINIÓN, ha considerado recientemente que, aunque se podrían haber pedido condenas de inhabilitación, la responsabilidad penal por la licencia concedida a Fadesa está prescrita. El grupo de Marea afirma que en este caso "durante años, el Concello miró para otro lado", lo que hizo perder la oportunidad de que se depurasen responsabilidades. Para el Gobierno local, es necesario "dilucidar quiénes son los responsables de esta situación", porque el Concello "no puede ni debe hacerse cargo de actuaciones que no le correspondan". De acuerdo con esto, el Ejecutivo exigirá responsabilidades patrimoniales "donde y cuando sea posible". Para el PP es "una pena" que el Gobierno de PSOE y BNG hubiera podido reclamar responsabilidades penales a quienes aprobaron la licencia y que durante su mandato "no se movió un solo papel". El PP estima que Marea está "siguiendo el cauce legal" que inició en 2011 este partido para buscar "una solución lo menos lesiva posible" y destaca que su preocupación actual son los propietarios de las viviendas y los ciudadanos, para lo que defiende que se halle una salida a un "conflicto heredado".

El grupo socialista no respondió al requerimiento efectuado por este periódico acerca de las responsabilidades en el caso del edificio Fenosa, mientras que el del BNG se pronunció a favor de que se reclame la de tipo patrimonial a los cargos públicos municipales que adoptaron en 1997 la decisión de aprobar la licencia presentada por Fadesa para reformar el inmueble, ya que la legislación autoriza a hacerlo.