Mensajes en la arena

´Somos luz´ escribieron con linternas los estudiantes del CIFP Ánxel Casal en As Lapas. casteleiro/roller agencia

El proyecto internacional Guerrilla de palabras, que nació en Colombia, clama por la paz. Y a él se unieron, entre otros, la Red Museística de Lugo, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada. Ahora llega el turno del CIFP Ánxel Casal, que ayer desarrolló una iniciativa en la playa de As Lapas. Con luces, se escribieron varios mensajes sobre la arena que eligieron los alumnos del centro, quienes no faltaron a la concentración. Una de esas frases que se formó fue Ni una menos. "En momentos de conflicto es importante el intercambio de opiniones", manifiesta una de las organizadoras educativas de un proyecto cuya finalidad es "poner palabras a todo aquello que duele, desune y desata para que se transforme, no en igualdad de opinión, sino en debate abierto".