"El agredido fui yo", alega el acusado de pegar a una embarazada y provocarle un aborto

El acusado de dar una "brutal" paliza a una joven embarazada de cinco meses y provocar le un aborto alegó ayer durante el juicio que el agredido fue él. El procesado, para el que la Fiscalía reclama ocho años de cárcel, negó haber percibido que la mujer estaba embarazada cuando se dirigió el 9 de noviembre de 2014 de madrugada, tras haber consumido alcohol, a la panadería en la que trabajaba para exigir que le sirviese un bocadillo.

El fiscal sostiene que cuando la víctima se negó a atenderlo porque el negocio, situado en Corcubión, estaba cerrado, la emprendió a golpes con ella. "No me siento responsable del aborto para nada. Ella salió histérica y me dio un puñetazo. El agredido fui yo, parece algo sexista", testificó el imputado, quién insistió en que solo le propinó a la afectada "un golpe en la ceja" y que forcejeó con ella. El acusado negó haberle dirigido a la denunciante expresiones racistas, tal y como sostienen el fiscal y la denunciante.

La víctima relató que se abalanzó sobre ella cuando salió a recoger la furgoneta de reparto y le dio una paliza, a pesar de que le "suplicaba" que parase porque estaba embarazada. "Te voy a hacer parir, sudaca de mierda, te voy a mandar a tu país en una caja, me decía. Cuando le rogaba que me dejase porque estaba embarazada, más se ensañaba", manifestó la afectada. La mujer, que cuando sucedieron los hechos tenía 45 años, está a tratamiento psiquiátrico desde entonces y no ha podido ser madre. "Tengo depresión, miedo, ansiedad, no puedo salir a la calle sin mi marido y no pudo escuchar gritar", indicó. La Fiscalía exige que el imputado le abone una indemnización de 10.400 euros.

El médico forense que examinó el caso, aunque no físicamente a la mujer, descartó la relación entre la reyerta y el aborto, pues discrepa con el informe inicial. "Mi explicación es que hay cosas que pasan entre un uno y un tres por ciento de los casos y punto. Creo que fue un hecho desgraciado, se dio esa coincidencia temporal, pero yo no lo atribuiría a la agresión. Creo que el estrés tampoco tuvo que ver", opinó el especialista. La mujer perdió al bebé 19 días después de los hechos.