El alcalde celebra la renuncia a "especular" y exige que no se haga "negocio" con San Diego

El anuncio del presidente de la Xunta de que La Solana y los muelles de Calvo Sotelo y Batería no se venderán y seguirán siendo suelo público provocó una doble reacción en el Gobierno local: de aprobación al fondo de lo anunciado, por sumarse a la postura defendida por el Ejecutivo de Marea desde el inicio de su mandato; y de rechazo a la forma en que fue comunicado el acuerdo al que han llegado la Xunta y Puertos del Estado, sin el concurso del Ayuntamiento y a dos semanas de que el alcalde se reúna con el presidente del órgano estatal. Los grupos municipales del PSOE y el BNG criticaron también la táctica informativa adoptada por las instituciones gallega y nacional, mientras que el PP resaltó que el Gobierno autonómico "ha echado una mano" para garantizar que los terrenos sean públicos.

El alcalde, Xulio Ferreiro, demandó algo que echó en falta en el anuncio de Alberto Núñez Feijóo: saber si los terrenos portuarios de San Diego no se venderán como los de Batería y Calvo Sotelo o si en ellos podrán construirse viviendas cuando la actividad se traslade al Langosteira, como recogen los convenios urbanísticos de 2004. "Estamos satisfechos con que no se quiera especular con La Solana y los muelles interiores, después de que la Xunta y el Estado quisieran hasta hace poco malvender el borde litoral. Pero es preocupante que no se aclare qué se pretende en San Diego. No estamos dispuestos a que se excluya de la operación a Calvo Sotelo y Batería para pacificar la situación con la esperanza de hacer negocio después con San Diego. Los vecinos no lo van a permitir", advirtió el regidor.

Tampoco aprueba Ferreiro que Feijóo omitiese información sobre el modo en cómo financiará la Autoridad Portuaria el puerto exterior, con la posible aplicación de una quita sobre la deuda de más de 200 millones de euros con la que carga la entidad coruñesa por su construcción. La conexión ferroviaria fundamental para la viabilidad económica del Puerto tampoco formó parte del guión seguido por Feijóo tras el encuentro con el presidente de Puertos, José Llorca.

El alcalde, molesto por no haber incluido al Concello en la reunión en representación de la ciudad, recordó a la Xunta y a Puertos que la competencia urbanística sobre los terrenos de los muelles urbanos es municipal. Apeló a la revisión de unos acuerdos de hace trece años que "pretendían hacer caja a costa de los vecinos" y defendió la necesidad de constituir un "consorcio entre todas las administraciones implicadas", que propondrá a Llorca el próximo 24 de octubre.

El PP centró su reacción al anuncio del presidente gallego precisamente en su intervención en las conversaciones. "La Xunta se ha implicado en garantizar que los terrenos sean públicos. Se abre la posibilidad de modificar el escenario y hay lugar para el diálogo con el Concello", dijo el edil Martín Fernández Prado.

El PSOE y el BNG denunciaron la estrategia informativa de Feijóo por obviar al Concello y la falta de soluciones para el "problema de fondo" de la financiación del puerto exterior. "Feijóo se ha apropiado de la agenda de la ciudad y ha tomado decisiones sin contar con ella. Capitaliza la atención cuando no tiene competencias en A Coruña. Ha sido una deslealtad intolerable", protestó el portavoz socialista, José Manuel García en Onda Cero. "La operación que anunció Feijóo no está clara. ¿Por qué se ha cambiado de criterio? Primero el Puerto hizo una defensa vehemente de la venta de los muelles y La Solana para obtener dinero, después dio marcha atrás y paralizó la subasta, y cuando el Concello dice que quiere comprar La Solana no les vale la oferta y ya no venden", resumió García a este periódico.

La portavoz nacionalista, Avia Veira, calificó la comparecencia de Feijóo de "huida hacia adelante" y se mostró preocupada por los aspectos sobre los que el presidente de la Xunta no aclaró nada. "Se mantiene el suspense sobre los usos futuros de los muelles de San Diego, en los que cualquier estudio que se haga no puede pasar por el uso residencial, sino por garantizar usos sociales o para la ciudadanía, incluyendo la perseverancia de la actividad económica actual del puerto como lugar generador de riqueza", dijo la edil del BNG. Veira también criticó a Feijóo por reunirse sin el Concello, aunque también cuestionó la "estrategia" seguida por el alcalde por haber provocado que la Xunta y Puertos negociasen y se reunieran ayer a sus espaldas.