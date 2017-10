El alcalde ve "irreal" fiar la financiación de Langosteira a la construcción en San Diego

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por no informar al alcalde de A Coruña, tampoco a posteriori, de su anuncio del martes en torno a uno de los asuntos capitales para el futuro de la ciudad. Xulio Ferreiro añadió ayer a sus críticas de "deslealtad con la ciudad", la "absoluta falta de lógica" de no comunicar al Gobierno ni a la Corporación el pacto al que ha llegado con Puertos del Estado para los muelles interiores cuando las competencias urbanísticas son municipales. Ferreiro cree que fiar la financiación del puerto exterior a una operación inmobiliaria en San Diego es "poco realista" y espera que en la próxima "foto" de Núñez Feijóo y el presidente del Puerto, José Llorca, hablen de alternativas para costear Langosteira, de la quita a la deuda de la Autoridad Portuaria y de cómo se va a pagar su tren.

"Toda ayuda es bienvenida pero si alguien quiere arrogarse las competencias del Concello y del Pleno, lo que tiene que hacer es optar a la Alcaldía", reprochó el regidor, que critica que se mantenga la venta de terrenos para construir pisos en San Diego como única manera de paliar la deuda portuaria. "Queremos una solución global", añadió", no vamos a dejar piezas para el futuro sino que queremos hablar ahora de San Diego y también de los compromisos para el puerto exterior".

El regidor pone el foco en que ni Núñez Feijóo ni Llorca hablaron de este asunto "más allá de que se financie con San Diego". "Eso es irreal, no es una propuesta realista, no se habló de la quita de la deuda del Puerto ni de nuevos fondos para el ferrocarril". "Espero que la próxima vez que se hagan la foto, en esa foto expliquen todo esto, y el resto que tienen que hacer es que contar con el Concello porque es el que tiene competencias", instó. Sospecha que el máximo responsable autonómico está echando el freno al proceso hasta 2020 por si las elecciones les proporcionan "cómplices" en María Pita "para otro tipo de operaciones".

Ferreiro relató ayer, en una rueda de prensa sobre la junta de gobierno, que no había recibido llamada alguna ni del presidente autonómico y del de Puertos. Quiso dar la "bienvenida al cambio de criterio del PP, el Gobierno y la Xunta", cuyos representantes en el Consejo de Administración en la Autoridad Portuaria, recordó, votaron a favor de vender la Solana y "nunca se han pronunciado en contra de subastar el borde litoral". Celebra, por tanto, la "rectificación inicial" pero censura la "deslealtad" y las "faltas de respeto que hubo en el día de ayer".

"Faltas de respeto", según identificó el alcalde, al propio presidente de Puertos, "que después de posponer varios meses la cita con el Concello se le hace comparecer sin dejarlo hablar". También al presidente de la Autoridad Portuaria, "que tiene competencia en todo esto de lo que habló el presidente de la Xunta". Y a los concejales del grupo del PP, "que ayer estaban con los ojos como platos" y "absolutamente ajenos" a la decisión.

Una "foto" con "incógnitas"

Para el regidor, "la foto" del martes deja "muchas incógnitas". "Por ejemplo, que lo que se intenta vender es algo que ya no existía", en referencia a la afirmación de Alberto Núñez Feijóo de que no va ha haber viviendas en Batería y Calvo Sotelo cuando el plan general ya solo permite en estos muelles hoteles, oficinas y centros comerciales. "Creo que alguien debería informar mejor al presidente de la Xunta", advirtió.

"No es solo una deslealtad sino una absoluta falta de lógica que el Concello no esté presente en la solución", indicó Ferreiro al recordar que las competencias del desarrollo urbanístico son municipales, lo que convierte al Ayuntamiento en un "actor fundamental" y al desarrollo de los muelles en una cuestión que se debe "liderar desde la ciudad de A Coruña". Criticó la inconcreción sobre los planes de futuro para Batería y Calvo Sotelo mostrada por la Xunta: "Dicen que deben abrirse a la ciudadanía pero también se abrirían existiendo un centro comercial allí y, por lo tanto, debería aclararse". "Lo más grave", para el alcalde, es que "no se puede intentar que los coruñeses traguen con una solución absolutamente parcial liberando Calvo Sotelo y Batería y cargando todo e peso de la especulación en San Diego". "No vamos a aceptar parches ni soluciones parciales", comentó.

La reunión con Puertos demorada desde el pasado enero y fechada al fin para el 24 de octubre, se mantiene. También mantendrá el alcalde, aseguró ayer, la propuesta que había preparado para el encuentro, a pesar del anuncio en Nuevos Ministerios del Gobierno gallego. Una solución que ya había adelantado en otras ocasiones: "El planteamiento sigue siendo el mismo, nosotros queremos una solución global para el borde litoral". Lo "adecuado" es, para el Ejecutivo, "una forma consorcial de administraciones", un "consorcio de administraciones que apuestan por mantener la titularidad de esos terrenos y que se dediquen a espacios abiertos y actividad económica".