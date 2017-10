AENA actualiza la revisión del plan director de Alvedro para reactivar su tramitación

AENA reactiva y revisa el nuevo plan director de Alvedro siete años después de iniciar su tramitación. El ente dependiente del Ministerio de Fomento explica que ha actualizado la propuesta de 2011, una "revisión global" aunque centrada fundamentalmente en adaptarla a los nuevos requisitos exigidos por la Unión Europea para obtener la certificación de seguridad. Esperan que "en los próximos meses" el documento y el Informe de Sostenibilidad Ambiental salgan a exposición pública para avanzar.

El primer plan director de Alvedro, aún en vigor, se aprobó en 2001 y la mayoría de las inversiones que programaba están ejecutadas. Alvedro es el único aeródromo gallego que mantiene su planificación obsoleta y AENA ha impulsado en los últimos meses las revisiones en una docena de aeropuertos, más de la mitad de los que, como A Coruña, siguen varados en sus primeras programaciones.

AENA explica que los planes directores "se van revisando" cuando es necesario "incluir modificaciones sustanciales" o cuando, dependiendo de la fecha de aprobación y evolución, "se acerquen a su agotamiento", algo que le ha pasado a la infraestructura coruñesa tras la instalación del ILS y la ampliación de la pista, que se estrenó en 2015 tras sucesivos retrasos.

La revisión del plan director de Alvedro se inició en 2011. La ley de 1998 que regula la materia señala que los planes directores deben ser informados por varios Ministerios y a las Administraciones públicas afectadas por la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto, que ostenten competencias en materia de ordenación de territorio y de urbanismo. Antes de ser aprobados por Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, los planes también deben ser analizados por el Comité de Coordinación Aeroportuaria de su Comunidad Autónoma. Adicionalmente, se inicia el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica. Esta evaluación abre un periodo de consultas previo con las administraciones previsiblemente afectadas y público interesado. El periodo de consultas del plan director de Alvedro, como admite AENA, se realizó y concluyó en 2012, la última vez que se tiene noticias oficiales de la propuesta.

El ente aeroportuario ha informado esta semana a LA OPINIÓN que se ha procedido a actualizar el documento. Elaborado hace siete años, hay cuestiones que han quedado obsoletas como la previsión de viajeros y su adaptación a las nuevas normativas. AENA explica que se ha hecho una "revisión global", pero principalmente centrada en las nuevas leyes de seguridad.

"Ha sido adaptada a las modificaciones necesarias para la certificación del aeropuerto en seguridad operacional de acuerdo con la norma europea", afirman. Una vez cerrado, añade AENA, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y la propuesta de revisión serán sometidos a información pública, por lo que los ciudadanos podrán conocer la nueva planificación. No pone fecha concreta pero asegura que será "en los próximos meses".

El ente indica que las inversiones de Alvedro no están condicionadas por que haya o no un plan director que las programe. "No es un plan de inversiones, es una herramienta de planificación futura que pone las bases para, si las previsiones de tráfico se cumplen, poder actuar creando las infraestructuras necesarias para atender de forma adecuada a los pasajeros", explican.

Estreno contra los desvíos

El aeropuerto de Alvedro estrenó ayer la mejora anunciada por Enaire para mitigar el problema de los desvíos en la cabecera 21 (la de la ría de O Burgo). Los ingenieros de Enaire han buscado trayectorias para ajustar el punto de decisión en el que el avión deja el guiado instrumental y el piloto asume la decisión de aterrizar o frustrar la maniobra.

Según explica Enaire, "si bien esta solución mitiga ligeramente las dificultades de la cabecera 21, realmente no va a dar solución definitiva al problema debido a que la ganancia obtenida no permite reducir los mínimo de operación lo suficiente para evitar las nieblas en la mayoría de los casos".