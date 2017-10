Sentenciadas por intentar robar sardinas, atún y pimientos de un supermercado

Dos mujeres fueron condenadas a medio año de cárcel, que no cumplirán porque carecen de antecedentes, por intentar robar cuatro latas de sardinas, nueve de bonito, una de pimientos y un paquete de tortitas de arroz integral de un supermercado situado en la avenida de Monelos. Las procesadas, según consta en la sentencia, intentaron salir del establecimiento sin abonar los productos, tasados en 47,36 euros, pero fueron interceptadas por dos empleadas. Tras forcejear con las trabajadoras, arrojaron al suelo la comida, que quedó inservible para la venta, y huyeron del establecimiento. Las cajeras no sufrieron daños, por lo que no reclamaron ser indemnizadas. Las sospechosas, además de a medio año de cárcel por cometer un delito de robo con violencia en grado de tentativa, deberán indemnizar al dueño del supermercado con 47,36 euros.