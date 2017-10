¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 14 de octubre de 2017

Además del Festival de Cinema Fantástico da Coruña (FKM) y de las visitas guiadas en el Museo de Belas Artes, hay más propuestas para este soleado día de otoño:

11.00 horas. Gustavo Melella imparte en el Museo de Arte Contemporáneo un taller de maquillaje de efectos especiales y liderará la marcha zombie de sus alumnos desde el Obelisco.

De 11.00 a 19.00 horas. El Muncyt celebra el Finde del Espacio. El museo ofrece un programa de actividades y talleres interactivos relacionados con aventuras aeroespaciales para todos los públicos.

12.00 horas. Sesión vermú con teatro y música en los jardines de Méndez Núñez. Los cómicos Fran Rei e Isabel Risco protagonizan la función teatral 'Dous no camiño'. A continuación, la banda Caxade dará un concierto.

18.00 horas. La segunda edición de la gala de baile solidaria de 'Sonrisas de Bombay' se celebra hoy en el Fórum con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto educativo.

18.00 horas. Una máquina que cuenta cuentos. Sara y Toribio forman parte de 'O contador de contos'. Las entradas individuales en el teatro del Andamio cuestan 6 euros y el abono familiar es de 15 para tres personas.

18.30 horas. La compañía argentina El Telón representa esta tarde en la sala Gurugú 'Historias con guante' dentro del Festival de Títeres da Coruña-Extensión Galicreques.

20.00 horas. La soprano Ángeles Blancas homenajea en el teatro Colón esta tarde a su madre, la gallega Ángeles Gulín, con un recital junto al pianista Giovanni Auletta.

20.30 horas. El teatro Rosalía estrena la obra 'Elisa e Marcela', la historia del primer matrimonio entre mujeres de España, oficiado en la ciudad en 1901. De la mano de la compañía A Panadeira, el Centro Dramático Galego y los concellos de Rianxo, Vimianzo y el de la ciudad, la comedia se estrenará esta tarde bajo la dirección de Gena Baamonde, ofreciendo una segunda oportunidad de disfrute mañana a partir de las 12.00 horas.

21.30 horas. El británico James Rhodes ofrece hoy un recital en el Palacio de la Ópera. Las entradas oscilan entre los 25 y 36 euros y se pueden comprar en Ticketea.

Y en la comarca...

-La Feira Histórica Arteixo 1900 sigue hoy con un encuentro de palilleiras, a las 11.00 horas, en el paseo fluvial, también habrá campeonato de brisca, música de 1900, con la Banda de Música Santiago de Arteixo, a las 13.30 horas, y comida popular y sesión vermú, con la Bule Bule Band, en la praza do Balneario, a partir de las 14.30 horas. A las 16.00 horas, comenzará la bajada de las carrilanas y, a las 19.00 horas, empezarán los deportes de época, con fútbol y boxeo con arbitraje musical. A las 22.00 horas, empezará en el palacio de los deportes, la cena y el baile, que estará amenizado por la orquesta Saudade y, a las 22.30 horas, la praza do Balneario se llenará de música con los grupos Escuchando Elefantes, Radio Cos y 4 Jazz. La fiesta seguirá mañana, con más música, baile y talleres de calceta, de flautas de pan y castañuelas.

-Teloneros de The Rolling Stones actuarán con bandas locales el sábado en Santa Cruz. La Asociación Musicoleiros y el Concello organizan la primera edición del Festival Rockanroleiros, en el que actuarán seis grupos del municipio, formados en los locales de ensayo del Concello en A Fábrica de Perillo. Estas bandas compartirán cartel con Los Zigarros, el grupo que actuócon los legendarios The Rolling Stones el pasado septiembre en el Estadio Olímpico de Barcelona dentro de la gira europea Stones No Filter. Será un festival de entrada gratuita. Por la mañana también habrá un concierto, en sesión vermú desde la una, con el grupo Undercover (cover band). En la plaza se instalarán puestos de gastronomía y cerveza artesana y foodtrucks además del bochinche con bebidas. En el festival, a las 14.30 horas, el Concello presentará su proyecto Xerando Presente, que es la continuación de Xeración A Fábrica, una iniciativa que surgió el pasado verano que trata de conocer los intereses de jóvenes de 14 a 30 años y de que participen activamente en la elaboración de actividades municipales dirigidas a ellos.

-El centro sociocultural de O Graxal acogerá hoy la obra 'El viento', del grupo argentino El Colectivo, dentro del XIII Festival Internacional de Títeres del Consorcio As Mariñas. La representación será a las 18.00 horas y está dirigida a público a partir de 8 años de edad. Mañana habrá un showcooking para adultos sobre cocina americana en el centro sociocultural de A Barcala.