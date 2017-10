El marcador del Palacio de los Deportes atribuye los once goles del Liceo al mismo jugador, Carballeira

El Liceo tuvo ayer una buena mañana contra el Asturhockey. Ganó con una diferencia de diez goles y el marcador se plagó de unos: dos para el Liceo, que mostraban sus once goles y uno para el recién ascendido, lo raro en todo esto es que el marcador del Palacio de los Deportes ponía que todos los tantos de los de casa los había marcado el mismo jugador: César Carballeira. Es cierto que anotó uno, el octavo del partido, en el minuto 30, pero los demás, no fueron obra suya sino de David Torres, Sergi Miras, Marc Coy, Eduard Lamas y Josep Lamas, aunque sus nombres no subiesen al marcador.