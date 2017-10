El Superior apremia al Concello para que derribe el edificio sin licencia de San Roque

La Justicia urge al Concello para que ejecute la sentencia que le ordena derribar el edificio situado en el número 13 de la avenida de San Roque de Afuera, en primera línea del paseo marítimo, declarado ilegal en 2008. El Tribunal Superior de Xustiza anuló, por ser contrarios al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del 98, entonces vigente, los acuerdos por los que la comisión de Gobierno, en manos del PSOE, otorgó en 2002 licencia de obra al inmueble, que tiene 17 viviendas. El Ayuntamiento defendió la demolición parcial del bloque como alternativa al derribo, pero fue rechazada por la Justicia en 2015. Ahora, el Superior lo apremia para que ejecute la orden de demolición.

La semana pasada, el día 11, el alto tribunal gallego emitió una providencia en la que requiere al Concello para que, en el plazo de cinco días, "aporte certificación sobre el estado de ejecución de la sentencia". Esta solicitud deriva de un auto, firmado el 5 de octubre del año pasado, en el que el Superior concedía un plazo de seis meses al Ayuntamiento para presentar un proyecto de demolición y ejecutarlo o bien remitir un plan para obtener licencia de edificación, que no existe, "por lo que no se puede partir de una licencia inexistente, al objeto de demoler parte de lo edificado", tal y como proponen los vecinos y el Concello. Además, el tribunal daba al alcalde el plazo de un mes para que acreditase "el comienzo de la ejecución de la sentencia". El TSXG advertía al regidor de que transcurrido ese plazo se le impondría "la primera multa coercitiva de 1.500 euros" y de que se procedería a dar traslado al Ministerio fiscal por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia.

El Concello recurrió ese auto, pero sus alegaciones fueron desestimadas el pasado mes de mayo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia insistió entonces en que se mantenía "en todos sus extremos" la resolución que concedía un mes al alcalde para acreditar "el comienzo de ejecución de la sentencia" y de seis meses para proceder al derribo. El plazo, por tanto, se cumple el próximo mes de noviembre.

La batalla judicial por la licencia de edificio comenzó hace una década, cuando la propietaria de una finca de la zona pactó con la promotora el intercambio de su parcela por un apartamento en el nuevo edificio. A partir de entonces, recurrió una de las licencias que el Concello le había concedido a la constructora para reformar la fachada del inmueble, que estaba todavía en construcción.

La demandante entendía que las obras ejecutadas no se adaptaban al plan general de 1998 el que, por aquel entonces, 2002, estaba vigente. El recurso, inicialmente, fue desestimado, pero más tarde, en 2005, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la licencia de la fachada por entender que los vuelos realizados no se atenían a la legalidad vigente. El Ayuntamiento, le requirió a la promotora del inmueble, Promociones San Roque de Afuera SL, que le presentase un proyecto de reforma del frente del inmueble que se ajustase a los dictados del plan general, teniendo en cuenta sus reglamentos sobre voladizos, balcones y galerías. La promotora, según aseguró el representante legal de la demandante, no atendió al requerimiento del Ayuntamiento ni hizo frente a una sanción económica impuesta por este motivo.

En 2004 una sentencia advierte al Concello de que tiene que reponer "la legalidad urbanística conculcada por el acceso al patio de manzana y correspondiente demolición". En 2008 el bloque de 17 viviendas fue declarado ilegal y la Justicia ordenó su derribo, que deberá ejecutarlo el Concello.