Tres excusas para no asistir

El presidente del Consorcio As Mariñas y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, no asistió ayer a la nueva cita de la Mesa de los Alcaldes, tal y como tampoco hicieron sus compañeros del PP, los regidores de Arteixo y Carral. Santiso, que ayer no estaba en Galicia y que ya avisó semanas atrás de su ausencia, asegura que su Concello "apoya absolutamente" la creación del área metropolitana y que así lo reflejó la Corporación municipal al aprobar por unanimidad el respaldo a la tramitación de la nueva entidad. El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, tampoco asistió a la mesa celebrada ayer en María Pita, ya que discrepa del método utilizado para su creación. "Para que sea viable, es imprescindible que A Coruña lo apruebe [la puesta en marcha del área metropolitana] y que, de mano de la Xunta, lidere el proceso. Cualquier reunión sin esa premisa carece de sentido", explican fuentes municipales de Carral.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, como sus compañeros de partido, no asistió a la convocatoria de la mesa, aunque sus razones son diferentes a las de los demás regidores. Entiende que, si Arteixo va a abandonar el Consorcio As Mariñas "no va a ir a una reunión entre A Coruña" y los integrantes de esta entidad. Calvelo se mostró "dispuesto", sin embargo, a mantener reuniones con A Coruña, pero "directamente", sin que estén invitados más concellos a participar de sus conversaciones. A diferencia de los demás concellos, en el pleno de Arteixo no se debatió si el Concello debe apoyar o no la creación del área metropolitana.