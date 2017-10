El Ayuntamiento reclama al Sergas mejoras en el centro de salud de Adormideras

El alcalde, Xulio Ferreiro, envió una carta al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para trasladarle las quejas de los usuarios sobre los accesos al centro de salud de Adormideras. Las personas con diversidad funcional tienen dificultades para acceder a los servicios de este edificio, que tiene ya más de 30 años. El alcalde pide a la Xunta adoptar medidas de forma "urgente" para solucionar dicho problema, que afecta a la puerta de entrada al centro sanitario. La Xerencia de Atención Integrada da Coruña aseguró ayer que analizará la situación y actuará en consecuencia.

En las quejas expuestas por Ferreiro, la principal está relacionada con el diseño de las puertas de acceso al edificio. "Algunos usuarios, principalmente lo que utilizan silla de ruedas, no puede llegar al tirador, con la dificultad añadida de que la apertura se efectúa hacia la persona", manifiesta, y añade que dichos tiradores "miden seis centímetros, lo que dificulta su manipulación". Además, explica en el documento, "el ascensor no llega al sótano" y el timbre exterior está colocado a "una altura excesiva", que algunos vecinos no pueden alcanzar.

El alcalde propone en su carta a la Consellería de Sanidade una "solución razonable" al problema, como es la sustitución de las puertas actuales por un acceso de doble puerta con apertura automática. Destaca, además, que se trata de un centro "muy concurrido y utilizado por personas mayores, enfermos y con dificultades funcionales" por lo que es "urgente" adoptar medidas y hacer "las mejoras necesarias para garantizar la accesibilidad".