Defensa do Común reclama la devolución gratuita del terreno de La Solana y Finisterre

La Comisión Aberta en Defensa do Común considera una "deslealtad institucional" el pacto entre la Xunta y Puertos del Estado -al margen del Concello- para no vender el complejo deportivo de La Solana y que permanezcan en manos de la Autoridad Portuaria. El acuerdo incluye que los muelles de Batería y Calvo Sotelo tampoco se vendan. Defensa do Común pide, de nuevo, la devolución gratuita de este terreno y del Hotel Finisterre. La presidenta del PP local, Beatriz Mato, considera que este acuerdo es "positivo" y que ambas instituciones "trabajan por el bien de los coruñeses". "