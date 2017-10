Penado con 30 meses sin carné un conductor ebrio que tiró parte de la barandilla del paseo

El conductor de 33 años que destrozó parte de la barandilla del paseo marítimo durante la madrugada del 10 de febrero de 2010 se declaró culpable de un delito de lesiones por imprudencia grave. Aceptó ser condenado a dos años y medio sin carné, lo que implica la pérdida del permiso, y a cuatro meses de prisión, que no cumplirá con la condición de que no delinca en los dos próximos años y que siga sometiéndose a un tratamiento de desintoxicación. El imputado cuadruplicaba la tasa de alcohol el día del accidente y los agentes de la Policía Local reflejaron en el acta que tenía dificultades para mantenerse en pie

Un conductor ebrio de 33 años que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia cuando impactó contra el paseo marítimo durante la madrugada del 10 de febrero de 2010 fue condenado a dos años y medio sin carné, lo que conlleva la pérdida del permiso. El acusado también fue castigado con cuatro meses de prisión, que no cumplirá con la condición de que no vuelva a delinquir en dos años y continúe sometiéndose a un tratamiento de desintoxicación. El hombre aceptó el acuerdo sobre la pena al que llegaron la Fiscalía y su defensa, por lo que el juicio no se llegó a celebrar y el juez dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue pactado entre las partes implicadas en el procedimiento. El sospechoso admitió que cogió el coche tras haber consumido alcohol y que perdió el control cuando circulaba desde Riazor al monte de San Pedro, a la altura de San Roque de Afuera.

El conductor se salió de la calzada y colisionó contra una señal de tráfico y un banco de piedra, que salió despedido contra la balaustrada del paseo marítimo. Parte de la barandilla quedó fragmentada como consecuencia del accidente. El Concello asumió el coste de la reparación, que ascendió a 3.212 euros. La aseguradora abonó al Ayuntamiento el precio de la reposición de la señal -200 euros-, por lo que este no se personó en el procedimiento para exigir ser indemnizado.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó al lugar de los hechos el día del accidente y percibió en el acusado "inequívocos síntomas de embriaguez", por lo que le practicó el test de alcoholemia, en el que arrojó un resultado de 0,85 y, minutos después, 0,84 -lo máximo permitido son 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado-. Los agentes indicaron en su informe que el joven tenía "los ojos brillantes y enrojecidos, las pupilas dilatadas y fuerte halitosis alcohólica", además, "repetía expresiones, presentaba dificultades para subir y bajar del coche, así como en la vocalización y en la comprensión de lo que se le decía". Los policías especificaron que "perdía el equilibrio" si no tenía un punto de apoyo.

En el turismo viajaba un acompañante, quien sufrió fracturas en una pierna. Para curar necesitó ser intervenido quirúrgicamente y tardó cien días en sanar de las lesiones, todos los cuales estuvo incapacitado para realizar sus tareas habituales. El afectado renunció a cualquier indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos.

El procesado aceptó ser condenado como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave a la pena de cuatro meses y 17 días de prisión, que no cumplirá porque carece de antecedentes penales, así como a dos años y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, lo que conlleva la pérdida del permiso. La pena de prisión fue suspendida con la condición de que en los dos próximos años no delinca y continúe con el tratamiento de desintoxicación al que se está sometiendo.