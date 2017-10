"Las familias pasamos un vía crucis para que las necesidades de los autistas se cubran"

La asociación Aspanaes lleva años reclamando mejoras no solo en el ámbito educativo, sino también en el sanitario, para facilitarle la vida a las personas con trastorno del espectro autista. Ahora, una sentencia condena a la Consellería de Educación por la falta de apoyo a un alumno con autismo. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran que la Xunta "acata y respeta" la sentencia, contra la que no interpondrá recurso.

- ¿Cómo recibe la asociación este fallo, es una situación habitual en las aulas de A Coruña?

-Llevamos muchos años demandando más medios. Nosotros ya hace tiempo que trabajamos con un protocolo para el tratamiento educativo del alumnado con trastorno del espectro autista y en 2016 firmamos un convenio con Educación para desarrollarlo. Ahora, estamos trabajando con la Consellería de Sanidade para implantar protocolos también en el ámbito sanitario. Son demandas de hace muchos años, pero que se van implantando mucho más lentamente de lo que necesitamos. Lo que es necesario es que haya un aumento de los profesionales de apoyo, porque estos alumnos, muchas veces, necesitan a una persona exclusivamente para ellos y los servicios que se ofrecen no son suficientes. También es necesario que la Administración tome conciencia y que responda a las necesidades educativas que tienen estas personas. La formación de los profesionales, para nosotros, es fundamental, no solo de los profesores sino también del personal de apoyo y de los cuidadores, para que trabajen de manera coordinada, aportando estrategias de distintas disciplinas. Yo creo que la coordinación y el tratamiento personalizado son fundamentales en estos casos para que situaciones como la que sufrió este niño no se repitan. Estas demandas no son nuevas, pero la Administración funciona como puede y tiene sus plazos. La sociedad va aceptando mejor y colabora más en la integración.

- Leyendo la sentencia, da la impresión de que la integración de estos estudiantes depende en gran medida del compromiso personal de los profesionales encargados de su formación, más que de un protocolo impuesto por la Administración.

-En un mundo ideal, la Administración reconocería a las personas con discapacidad y, automáticamente, pondría a su disposición todos los medios, pero por ahora, esto no es viable. Las demandas individuales son las que aceleran estos procesos, pero vienen siempre acompañados del asesoramiento de las asociaciones que estamos implicadas en estas necesidades, por eso es tan importante la colaboración entre las entidades sociales, porque hay bases que son comunes.

- La madre del menor aduce que su rendimiento en clase fue peor porque, entre otros motivos, le retiraron los pictogramas de la clase y le cambiaron al personal que le atendía.

-Los apoyos visuales son un elemento fundamental, aunque para nosotros parezcan muy sencillos. Es una manera de prever y de adelantar las situaciones que las personas autistas van a vivir a lo largo del día. Muchos de ellos no tienen lenguaje, pero sí que tienen comprensión visual, con esos pictogramas, tienen una secuencia de lo que van a vivir durante el día. Si cualquiera de nosotros nos despertásemos y nos empezasen a llevar de un sitio para otro, sin que nadie nos diese explicaciones de qué está pasando, estaríamos sometidos a una situación de estrés, pues a ellos les pasa lo mismo día tras día, así que, esta situación puede derivar en una crisis. Eso se arregla con algo tan sencillo como unas agendas, pictogramas y apoyos visuales, con profesionales que sepan tratarlos y con continuidad. En general, los autistas tienen dificultades para los cambios, les gusta vivir en un mundo más controlado y necesitan comprender la mecánica de lo que pasa y lo hacen a través de esos pictogramas. Esto que es tan simple favorece de una manera inmedible la calidad de vida no solo de las personas con autismo sino también de las personas que los atienden. Las familias sufrimos mucho con esta situación y, a la vez, tenemos que mantenernos firmes para guiar a nuestros hijos. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, la Administración tiene que dar ejemplo para que haya aceptación de las personas con diversidad, porque un mundo equitativo nos mejora y nos da la talla de la calidad humana de la sociedad en la que vivimos.

- Si es tan simple y tan barato como parece, ¿por qué no está instaurado ya en todos los centros educativos?

-Esa es la pregunta del millón. La Administración siempre va a rebufo de lo que demanda la sociedad.

- ¿Son conscientes de que haya más niños en esta situación aunque las demandas de su familia hayan sido diferentes o no hayan tenido recorrido judicial?

-Desconozco que haya más casos en los que se haya llegado a estos niveles, pero las familias pasamos un vía crucis antes de que las necesidades de nuestros hijos con trastorno de espectro autista estén cubiertas. Por fortuna, las entidades vamos abriendo camino. Ahora nacen más niños autistas y confiamos en que eso conciencie a más familias y también a la Administración.