"No se puede hablar de un perfil de pobre ni de pobres de aquí o de allá"

El politólogo Daniel Bóveda, técnico de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem), entiende que "la pobreza ha cambiado" y con ella los perfiles de la gente que la sufre. "Los perfiles son heterogéneos. Esto se viene visibilizando desde hace unos años, cuando la crisis estalló. Ya no se puede hablar de un perfil de pobre", expone, aunque sí revela que hay una "feminización de la pobreza". "Es decir, las consecuencias de la pobreza las sufren principalmente las mujeres", explica.

En 2016, según datos de la red gallega contra la pobreza (EAPN), una cuarta parte de la población gallega vivió en riesgo de pobreza. Bóveda explica que esto haya cambiado la situación, que existen familias que han agotado sus ahorros y se ven obligadas a pedir ayuda en determinadas asociaciones. "Hay desde madres solteras con hijos hasta familias en las que la principal fuente de ingresos, el padre, se quedó sin recursos", detalla. Esto ha provocado un cambio en la manera de trabajar. "En Accem hemos cambiado el enfoque de nuestro trabajo para incorporar ayudas sociales", cuenta.

Hasta ahora, esta ONG se centraba en la atención a personas refugiadas y migrantes. Ahora, también hay hueco para aquellos en riesgo de exclusión social. "Llevamos diferentes programas de intervención social. Hay un centro de atención, aquí en A Coruña, para personas sin hogar y otro de ayudas económicas para poder paliar necesidades a las que no llega muchas veces la administración por tiempos", expone. Se trata de un apoyo para poder pagar un recibo de la luz, un mes de alquiler, material escolar o la manutención. "Son ayudas económicas para la población en general".

Bóveda quiere incidir en que "no se puede hablar de pobres de aquí o pobres de allá". "La pobreza es un problema estructural-social y se debe abordar así para luchar contra ella", asevera, y agrega que "el trabajo ideal" de asociaciones como Accem sería "prevenir la precarización de la situación de las familias en España y, en concreto, en Galicia". La próxima semana, en Santiago de Compostela, se van a celebrar unas jornadas de EAPN en las que el lema será La pobreza se hereda. Es algo que quiere destacar Bóveda, que repite que se trata de "un problema estructural". "Eso no puede ser. Que dependiendo de donde nazcas, seas pobre o no. Nosotros hacemos programas de ayudas de emergencia que sirven para, por ejemplo, que no te corten la luz, pero creemos que no es la solución a medio-largo plazo", finaliza.