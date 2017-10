Al 'cole' con la Policía en la puerta

La Policía Local organiza este curso seguimientos especiales en 14 centros escolares de la ciudad para vigilar las condiciones de seguridad cuando los alumnos entran y salen de las clases. El curso pasado realizó dispositivos en otros dos colegios, Concepción Arenal y Jesuitinas, en cuyos entornos se hicieron mejoras. La seguridad por la circulación de vehículos en estos centros es "buena aunque siempre mejorable", admite un informe policial

Dieciséis colegios de la ciudad tuvieron el curso pasado, al igual que en anteriores, un dispositivo de seguridad de la Policía Local en las entradas y salidas de los escolares. Esta medida se planifica para controlar el entorno de los centros justo antes y justo después de las clases y vigilar los factores de riesgo para los alumnos, como la velocidad de los vehículos que circulan por las cercanías, los atascos de tráfico o la visibilidad limitada para los peatones en algunas zonas.

Los dispositivos se han revisado para este curso en los mismos colegios, de manera que tras las mejoras propuestas por los inspectores y oficiales encargados del seguimiento de la colaboración policial, hasta el momento dos de los 16, el CEIP Concepción Arenal y Jesuitinas, han dejado de tenerlos, según confirman fuentes municipales.

El informe del 092 que analizó tras el curso pasado la situación de cada centro escolar en el que hubo inspección policial in situ del entorno concluye que "en la mayoría de los colegios" las condiciones de seguridad "son buenas, aunque siempre mejorables", y no se produjeron atropellos en horarios de entrada y salida. En algunos centros los agentes no pudieron realizar el servicio en gran parte de los días lectivos del curso debido a "la escasez de dotaciones".

EFactores de seguridad. Los agentes que intervienen en los dispositivos toman como referencia la existencia de semáforos y pasos regulados en las zonas escolares, la visibilidad del terreno, la seguridad de las rutas inmediatas que suelen tomar los estudiantes y más específicamente los horarios de salida de los alumnos de Primaria, por ser más pequeños y necesitar en general la compañía de adultos.

EColegios con dispositivo policial. Se activa este curso en 14 centros, donde la presencia de policías está condicionada por su disponibilidad, según el informe. Son Grande Obra de Atocha, Calasancias, Salesianos, Compañía de María, Hogar de Santa Margarita, Sagrada Familia, Wenceslao Fernández Flórez, Emilia Pardo Bazán, Esclavas, Cidade Vella (antes Montel Touzet), Dominicos, Eusebio da Guarda, Liceo La Paz y Franciscanas.

ECentros con posibles mejoras. Son tres. Su entorno de seguridad es bueno, aunque los inspectores proponen optimizarlo. De momento se mantendrán sus respectivos seguimientos. En Calasancias se podrían colocar bandas reductoras en ambos sentidos de la avenida de Gran Canaria por el excesivo tráfico de vehículos de padres que van a dejar o a recoger a sus hijos. Se proponen además estas bandas en el Wenceslao Fernández Flórez por el aumento de circulación que provoca la salida del parking de la estación de San Cristóbal cuando coincide con el horario de entrada y salida de los escolares, así como la prohibición de los giros a la izquierda al salir del aparcamiento de la estación y desde la travesía General San Martín. El Emilia Pardo Bazán "no ofrece riesgo para los peatones", pero en sus alrededores se advierten retenciones de tráfico "muy puntuales" por la detención de los coches de los padres al despedirse de los menores.

ECentros que hicieron mejoras. Las propuestas que el informe policial formuló en el Concepción Arenal y en Jesuitinas para proteger la integridad de los alumnos se han llevado a la práctica este curso, por lo que los dispositivos de seguridad ya no se aplicarán, según apuntan desde el Concello. En el centro de Cuatro Caminos se eliminó la última plaza del estacionamiento regulado de la ORA muy pegada al paseo de los peatones en el margen derecho de la calle Marqués de Amboage en dirección a la fuentes, lo que ha supuesto una mejora de la visibilidad. En el entorno de Jesuitinas se ha hecho alguna reordenación del tráfico en la "muy utilizada" avenida de Nueva York, actuaciones más eficientes que la regulación de la circulación por parte de los policías, que de acuerdo con el informe, "no suscita ninguna posible solución".