Nueva vida para el bosque

'Smartwook' es una herramienta que permite al usuario sacar el máximo provecho a sus parcelas, ya sea plantando árboles o creando un huerto. La idea de José Luis Gude, la mejor del encuentro de emprendedores del sector ambiental celebrado en Accede Papagayo, busca contribuir con el medio ambiente, evitar incendios y ayudar a aquellos que no saben qué hacer con sus terrenos, que recibirán contactos de empresas especializadas en el sector

El proyecto Smartwook, de José Luis Gude, ha conseguido el primer premio del Greenweekend, un encuentro para emprendedores del sector medioambiental que se desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad. Este ingeniero técnico en Topografía, de Lugo, contó con la ayuda de la ingeniera industrial Begoña López y el ingeniero informático Siro González para hacer realidad su idea. Se trata de una aplicación para que los propietarios de parcelas forestales puedan conocer el valor real de estas. "Les decimos cómo las pueden aprovechar o qué plantaciones pueden realizar", explica Gude.

Conoció Greenweekend a través de los boletines informativos de la Universidade de Santiago (USC), donde se encuentra desarrollando su tesis. "Lo leí y me interesó porque me parece que mi proyecto encajaba muy bien", desvela. En Accede Papagayo, donde se celebró el encuentro, Gude expuso su idea para darla a conocer entre los participantes. Fue una de las más votadas, así que un grupo se dedicó a desarrollarla y mejorarla. "La evolución fue muy rápida y, sobre todo, enfocándola a un fácil manejo que al principio no tenía", comenta.

Así se formó Smartwook, una guía interactiva para conocer qué se puede hacer en parcelas abandonadas. "Ponemos soluciones a dudas de qué plantar o qué rendimiento sacar a estos terrenos. Hay gente con parcelas que no sabe si puede plantar árboles o si solo es edificable. En la aplicación damos opciones en función de las características", detalle. El usuario deberá registrarse, aportando la mínima información, y luego deberá elegir entre diversas opciones según lo que se desee. "Al final sale un resultado con una pequeña guía. Por ejemplo, puedes plantar 51 árboles de castaño", resume Gude. El usuario será puesto en contacto, a través de un marketplace, con gente que vende plantas o que realiza desbroces, entre otras cosas, para facilitar la mejora de la parcela.

Una herramienta que puede ser muy útil para poner fin a incendios como los que arrasaron 35.500 hectáreas este mes en Galicia. "Un punto clave que vamos a desarrollar con la aplicación es la mejora de la gestión territorial que se hace. Podemos aconsejar cultivos para que no existan esas grandes superficies de terreno que no están aprovechadas, tienen maleza, donde el fuego puede avanzar más rápidamente".

José Luis Gude, que explica que el primer premio le permitirá gozar de oficinas para instalar a su equipo de trabajo, confiesa que su experiencia en Greenweekend ha sido "muy positiva", por ver cómo crece su proyecto pero también por crear una aplicación útil para otras personas que "contribuye con el medio ambiente".