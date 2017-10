Se consolida un ciclo de conciertos

Tras diecinueve ediciones, el ciclo de conciertos otoñales del Museo de Bellas Artes, se ha consolidado. Tiene un público fiel que llena la sala en todos los actos musicales y éstos son de una notable calidad media en cuanto a artistas y programas. Por cierto, el programa del concierto que se comenta une belleza y calidad. Tiene además otra particularidad que no me resisto a referir. La sonata de Beethoven lleva el número de opus 69. Pues bien: Adolfo Marscillach y Enrique Llovet -actor y adaptador- realizaron una versión de El Tartufo o el Impostor, la obra de Molière, que se representó en Madrid en Octubre del año 1969. En ella aparece un personaje tocando en un violonchelo la sonata opus 69 de Beethoven. Pero lo que encubría aquella, en apariencia, irrelevante circunstancia era que se comparaba al Tartufo, un hipócrita y falso religioso, con algunos miembros del Opus Dei. De hecho, a los seis meses, algunos de ellos ocuparon cargos ministeriales e influyeron decisivamente en la política española. Las presiones fueron enormes y finalmente la obra sólo pudo verse en Madrid, en algunos países de Hispanoamérica, y? ¡en A Coruña!, donde muchos coruñeses pudimos disfrutar con la divertida sátira. Ruego disculpas por la digresión. Volviendo al concierto, debo decir que Carolina Landriscini, profesora del Conservatorio Superior de Música, toca maravillosamente: elegante articulación, exquisita regulación del volumen, intensa expresividad? La acompañó con general acierto el pianista, Estebarán. Y, además de las obras de repertorio habitual, se tocaron las tres preciosas piezas de Bloch, y las dos - Viento y Silencio- de Consuelo Díez (presente en la sala), que resultaron muy del agrado del público. El bis fue igualmente interesante: una obra de David Popper, Wie einst in schöner Tagen, opus 64 nº 1.