La hora de "contar la verdad"

Sangre, sudor y paz: La Guardia Civil contra ETA es un ensayo histórico sobre la organización terrorista elaborado por el escritor Lorenzo Silva, el periodista Gonzalo Araluce y el coronel Manuel Sánchez Corbi. Un trío que ha conseguido plasmar en palabras lo que sufrió un país. Así lo explicaron ayer en el teatro Colón durante la presentación de su libro.

El proyecto fue iniciado por Sánchez Corbí en 2013, "cuando ETA llevaba cuatro años sin matar", se dio cuenta de que era momento de "contar la verdad". "Cuando acabó todo, supe que faltaba contarlo. Porque si no cuentas las cosas parece que no existen", apuntan. Para Lorenzo Silva, es fundamental para poder ver "más allá de la punta del iceberg" y también para los más jóvenes, para que la historia "no se olvide" porque eso lleva a "generaciones inconscientes".

Los autores aseguran que "es una obra muy completa", aunque trataron de hacer una "versión más resumida" para enganchar al lector. "Empieza en 1958 y acaba en 2017. Quisimos darle un aire fresco, más periodístico, para recoger todo", manifiesta el coronel, mientras que Silva avanza que "tiene una parte apasionante". "Hay material muy desconocido. El desafío fue tratar de encontrar el tono para contarlo y para dejar que sobre todo hable la historia porque significa mucho para quienes la vivieron y para el conjunto de la sociedad española".

Para elegir el título, Sangre, sudor y paz, no tuvieron dudas. Fue idea de Manuel Sánchez. "El título lo cuenta todo. Es una historia que empezó con mucho dolor devastador e incomprensible. Para acabar con él, hubo muchísimas horas de trabajo, ese es el sudor. Y el final, por una vez, acaba bien", resume Silva.