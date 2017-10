Una obra en la que caben todos

Tienen varios objetivos, uno de ellos, trabajar por un proyecto común que se llama 'Mar de hilos' y que será una obra de teatro que verá la luz la próxima primavera; otro, más cercano, el de conocer y que les conozcan, aprender cada tarde que se unan en clase para hacer fotos, trajes o repasar un texto, y sentirse iguales, parte de un grupo heterogéneo en el que todos son protagonistas e importantes, donde nadie se queda fuera, porque de eso se trata la integración social. Un grupo de voluntarias y la asociación Accem han puesto en marcha este proyecto que usa el arte como herramienta para la inclusión

Nació de la iniciativa de Accem, una asociación que trabaja por la integración de las personas en exclusión social y de un grupo de voluntarias, para derribar los prejuicios que da el desconocimiento de otras culturas. Juntos crearon Mar de hilos, un proyecto que desarma una obra de teatro para poder crearla desde lo más básico, desde el vestuario, el decorado y la actuación para que todo sea artesanal. Cuenta Yosehanna Ledesma, de Accem, que crearán varios talleres y grupos de trabajo centrados en diferentes disciplinas, desde el diseño gráfico, la fotografía o la música, para que todos pongan su granito de arena en el espectáculo Mar de hilos que se estrenará en la primavera de 2018.

La formación es gratuita y los horarios flexibles para que todos los que quieran participar puedan hacerlo -dentro del número limitado de plazas que ofrece cada curso-. La clave, según señala Ledesma, es que los integrantes de los grupos no comparten nada más que sus ganas de participar, así que no hay restricciones por renta, ni por movilidad o conocimientos, porque todos pueden aportar algo. "No están formados solo por migrantes o por mujeres víctimas o por personas en riesgo de exclusión, algunas lo serán pero no es lo importante", zanja Ledesma, porque la integración también es eso, compartir, intercambiar y conocer dejando a un lado los estereotipos.

Quieren que el resultado final de Mar de hilos sea "profesional" que los espectadores crean que merece la pena pagar una entrada por verlo y que, además, tenga un mensaje social. Para el equipo, es importante también que los participantes descubran o se reencuentren con una pasión, que hagan un hueco en su vida al arte y que la utilicen como herramienta, como una llave que abre la cerradura a otras realidades y otros mundos. Y es que, según explica Ledesma, muchos de los usuarios de Accem han tenido que renunciar a una afición que siempre les rondó y que, ahora, la vida vuelve a poner en su camino. "Pasa con la fotografía, por ejemplo, hay gente que tiene un empleo precario y, aunque le guste hacer fotos, no se puede permitir un equipo porque son caros", explica. Mar de hilos les da la oportunidad y la formación para desarrollar esta faceta orientada al proyecto común que es la obra de teatro, pero también un ámbito en el que no hay desigualdades y en el que poder crecer con el apoyo de sus compañeros.

Por ahora, el proyecto ha abierto tres talleres formativos, uno de expresión corporal, otro de atrezo y vestuario y otro de plástica. Los interesados en formar parte de alguno de estos equipos de trabajo pueden solicitar más información e inscribirse a través del correo electrónico mardehilosteatro@gmail.com.