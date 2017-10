El Concello alerta de que la planta de hidrocarburos en Oza es un riesgo ambiental

La concejal de Medio Ambiente, María García, considera que la intención de la Xunta de autorizar una planta de almacenaje y pretratamiento de hidrocarburos en el muelle de Oza supone un "riesgo ambiental" para la zona y constituye una "contradicción" con el desarrollo que ha tenido en los últimos años esa parte de la ciudad.

La edil aboga por que el proyecto se someta a una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada, como ha recomendado a través de informes durante el periodo de consultas. García contradice la postura de la Xunta por calificar la zona en sus informes ambientales como un "entorno industrial", ya que resalta que en Oza hay playas de uso público, áreas de baño y marisqueo y "valores naturales relevantes incluidos en la ría de O Burgo". Por ello el Gobierno local recomienda buscar otra ubicación más adecuada para la planta que no sea la zona de Oza y As Xubias.