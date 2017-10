Una melodía coruñesa para ayudar a Puerto Rico

Al principio, era una melodía para un proyecto que todavía no se ha publicado, una partitura incompleta a la que le añadió la voz de la artista canadiense, pero afincada en Gran Bretaña, Yellow Belly, a la que el compositor coruñés David Vázquez conoció gracias a internet, a través de una plataforma en la que ambos comparten sus creaciones. Ahora, a pesar de que nunca se han visto, la canción Coming home forma parte del disco Relief, que tiene como objetivo reunir fondos para los damnificados por el huracán María, que asoló Puerto Rico el pasado 20 de septiembre.

Dice David Vázquez que todos los ingresos de la venta de este disco se destinarán a las víctimas, ya que, más de un mes después del paso del huracán, el 80% de la población carece de suministro eléctrico, muchas carreteras están derrumbadas y escasea el agua entre los supervivientes. Todos los participantes han donado sus creaciones para la causa y han elaborado un disco que se puede descargar por siete dólares -seis euros- en la web relief.bandcamp.com. El álbum cuenta con veinte canciones, entre ellas, una de Tracy Bonham, una cantante, compositora, violinista y pianista estadounidense, que fue nominada a los Grammy, en 1997, con su primer trabajo discográfico, The Burdens of Being Upright.

Vázquez estaba colaborando con Yellow Belly cuando a ella le ofrecieron participar en el disco, así que rebuscaron entre sus creaciones y decidieron que Coming home era la más adecuada, "tanto por temática, como por sonido y por la letra" para formar parte de este proyecto solidario.

"Yo había compuesto la parte instrumental para un disco que todavía no saqué y sin que ella supiera para qué era la canción, la temática de sus letras encajó perfectamente con la idea que yo tenía", explica Vázquez. Todo el trabajo lo hicieron a través de internet, intercambiando correos y archivos, añadiendo voces y, finalmente, también una guitarra.

El compositor coruñés ganó en 2014 un concurso para poner banda sonora a las estrellas de Valencia, en su planetario, el Hemisféric, para entonces eligió la música electrónica como hilo conductor de lo que se veía en el cielo levantino.