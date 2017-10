"Me tiré en marcha del coche después del atropello. No sabíamos que estaba muerto"

Las amigas, la novia y la tía del conductor de 19 años que el sábado a las cinco de la madrugada mató en el paseo marítimo a un joven de 24 con el que se había peleado en las puertas de un pub del Orzán defendían ayer en la puerta de los juzgados que no tenía intención de matarlo cuando lo embistió con el coche. Atribuían el atropello intencionado a su "sangre caliente" y señalaban que solo quería "darle un susto", tanto a la víctima como a los otros dos jóvenes que la acompañaban -uno resultó herido en una pierna; y el otro, ileso-. En el vehículo viajaban otras tres personas, una menor de 17 años, una adolescente de 18 y el primo del conductor, de 20. La juez que investiga el caso decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, J. G. V. O, como investigado por un delito de homicidio.

"Acabábamos de salir del aparcamiento y nos los encontramos de mala suerte cuando cruzaban la calle. Dijo que iba a pegarles un susto", relataba ayer Laura, la joven de 18 años que iba en el automóvil. "Me tiré en marcha del coche después del atropello, donde está el Gadis del Orzán. No sabíamos que estaba muerto, no teníamos ni idea", recordaba la adolescente, quien sostiene que el fallecido "no reaccionó" cuando el conductor aceleró, puso el coche en cuarta y a 90 kilómetros por hora, cruzó dos carriles y lo arrolló.

La amiga del detenido acusa a su exnovia de "provocar" la pelea entre ellos y el grupo del fallecido. "La dejó y cuando se enteró de que estaba con otra se lo tomó muy mal y ya empezó a insultarlo por redes sociales", comentaba ayer Laura delante del juzgado de guardia. Esa noche, según su versión, se encontraron en un pub del Orzán y la joven los insultó. "Dentro nos peleamos las chicas porque fuimos a pedirle explicaciones. Después, vino con los tres -en referencia a la víctima mortal y a sus dos amigos- y se besó con uno de ellos, no con el que murió, para provocar", sentenció Laura.

Tras la trifulca entre las dos amigas de J. G. V. O y su exnovia, el detenido y su primo llegaron a las manos en el exterior del local con el fallecido y sus dos acompañantes. "Ellos tenían una botella rota y se la iban a clavar, yo conseguí sacársela. Les pegaron con un palo. J. G. V. O y su primo querían pelear con las manos, como hombres, pero ellos querían con armas. Al final conseguimos separarlos y se fueron", señaló la testigo, al tiempo que destacó que su amigo estaba "muy nervioso" tras la pelea porque recibió un golpe en la cabeza con el palo. La testigo sostuvo que incluso llegaron a sacarle las llaves del coche para impedir que condujese. Aunque se encontraron a lo largo de la noche con el grupo de la víctima mortal, según su versión, no se volvieron a agredir, por lo que finalmente accedieron a dirigirse al parking del paseo marítimo y devolverle la llave.

Laura aseveró que nada más salir del estacionamiento vieron "de casualidad" al fallecido y a sus dos amigos cruzando el paseo marítimo, desde la zona de Orzán hacia los soportales, a la altura de la calle Fiscal Gómez Naveira y del centro de salud San José. J. G. V. O les advirtió de que iba a darles "un susto". Fue entonces, según la versión que dio el conductor a los agentes de la Policía Local, cuando decidió acelerar a 90 kilómetros por hora para embestirlos. El encuentro, según el arrestado y los otros ocupantes del coche, fue totalmente casual. Tras el atropello, se dio a la fuga hasta que fue arrestado cerca de la estación de tren. Laura se tiró del coche en marcha, mientras que los otros tres ocupantes del automóvil se bajaron en la ronda de Outeiro. "Él no quería implicarnos. Les dio su billetera y se quedó con la documentación porque iba a entregarse a la policía", afirmó la amiga del investigado.

El conductor, según la policía, admitió que pudo haberlos esquivado, pero que optó por ir hacia ellos porque esa noche se habían agredido. La brusca maniobra que realizó para embestirlos fue grabada por las cámaras del paseo marítimo. Fuentes del 092 aseguran que las imágenes dejan "muy claro" que el atropello fue deliberado. "Parece que tenía una intención muy clara", indican las mismas fuentes.