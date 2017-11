El Concello propone proteger otro centenar de edificios y elementos de distintos barrios

Casi un centenar de edificios de distinto tipo (residenciales, religiosos, de equipamientos) y de elementos urbanos (hórreos, lavaderos) de carácter arqueológico y etnográfico forman parte del listado de un proyecto de modificación del plan general con el que el Gobierno local quiere ampliar el catálogo de protección del documento urbanístico. As Atochas, Agra do Orzán, Os Mallos, Sagrada Familia y Eirís son los barrios que concentran gran parte de estos elementos; otros se localizan en zonas como Adormideras, A Falperra, Bens, Nostián, Oza y As Xubias.

Esta iniciativa del área de Rexeneración Urbana, que también pretende revisar construcciones actualmente protegidas, será aprobada mañana en la Junta de Gobierno Local, como paso previo de su visto bueno inicial en una sesión del pleno y de la solicitud para que sea sometida a una evaluación ambiental estratégica simplificada por parte de la Xunta.

El proyecto ha requerido la elaboración de diversos informes municipales desde finales de 2015 hasta la presentación del documento centrado en la modificación del plan general de 2013 para incorporar y revisar los elementos protegidos propuestos. Su objetivo es el de preservar "valores tradicionales y señales de identidad y de memoria histórica" de la ciudad, señala el expediente que mañana será aprobado en junta. Es un propósito con el que el Concello también desea equiparar con los inmuebles protegidos de Pescadería y el Ensanche aquellos otros de similares características ubicados en zonas alejadas del centro que carecen de protección.

La lista contiene edificios patrimoniales como las capillas de Santo Tomás, San Juan, San Roque y Nuestra Señora de Atocha; elementos etnográficos como los embarcaderos de As Xubias y la rampa de marineros de A Palloza; y construcciones como la Escola de Artes e Oficios Pablo Picasso, el Observatorio y el edificio de las secciones de vela y remo del Club del Mar de San Amaro.

Figuran además edificios residenciales del Agra, As Atochas, Os Mariñeiros, Monelos y Sagrada Familia, así como la Lonja del Gran Sol o el Edificio Pou en el Ensanche y casas e inmuebles "de interés" en el trazado del Camino Inglés del Camino de Santiago en Linares Rivas, Cuatro Caminos, Monelos y Eirís.