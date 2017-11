Flores para los que ya no están

En el Día de Todos los Santos, la agenda marca la visita al cementerio. Para los que no olvidan y no quieren hacerlo supone una cita ineludible. Los camposantos de la ciudad se llenaron ayer de gente dispuesta a homenajear a los seres queridos que ya no están. Las flores, como es habitual en estas fechas, no faltaron. Nichos, tumbas y panteones se llenaron de color y velas. El cementerio de San Amaro fue uno de los que más visitantes recibió. Además, como cada año, fue el escenario escogido por el Concello para efectuar un homenaje a los difuntos. El alcalde, Xulio Ferreiro, y concejales de la Corporación municipal se reunieron delante de la Cruz de los Olvidados para iniciar un recorrido por las tumbas del poeta Manuel Curros Enríquez, el alcalde Alfredo Suárez Ferrín y la escritora y activista política Juana de Vega. El acto finalizó ante el monumento de los Muertos por la Libertad. Ferreiro recordó de forma especial "a todas aquellas personas anónimas que dieron luz a una ciudad que se convirtió en faro de libertades y derechos".

Debido a la gran afluencia a los diferentes camposantos de la ciudad para honrar a sus difuntos, el Concello activó un servicio especial de autobuses y de regulación de tráfico durante todo el día.