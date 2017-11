Tres mujeres, condenadas a 6 meses de prisión por agredir a una camarera en un 'pub'

El titular del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña ha condenado a seis meses de prisión a tres mujeres por agredir a la camarera de un pub de la zona de Riazor. Además, deberán indemnizar con 5.500 euros por las lesiones sufridas en la pelea y al Sergas en la cantidad que se determine por los gastos de asistencia médica a la perjudicada.

Los hechos sucedieron el 3 de marzo de 2014, sobre las 05.30 horas, cuando las tres acusadas se encontraban juntas en los lavabos de pub. Según las declaraciones de las implicadas y de los testigos, la camarera del local acudió al baño y "golpeó" la puerta "con los dos puños y con patadas" hasta que salieron las tres acusadas. Así empezó la "trifulca" entre estas y la perjudicada, que les recriminó su actitud. Otra de las acusadas, que finalmente fue absuelta del delito de lesiones, se encontraba en la cola del baño y se vio envuelta en la pelea, siendo también agredida. Junto con sus amigas, intentó cubrirse de la situación y salieron del pub antes de que la reyerta, que se estaba desarrollando en un pequeño habitáculo previo a los lavabos, acabase.

Las tres mujeres empezaron a pegar a la camarera, a tirarle del pelo y a darle patadas, hasta que cayó al suelo, donde le siguieron golpeando. Fueron los empleados de seguridad y el DJ los encargados de sacar a la gente y finalizar la pelea. Como consecuencia, la víctima sufrió la rotura del dedo anular de la mano derecha, que tardó 120 días en curar, 20 de los cuales fueron impeditivos. Precisó de intervención quirúrgica y, como secuela, tiene una limitación funcional en el dedo.

Algunos testigos aseguraron también que dos de las acusadas lanzaron vasos y botellas al salir del local. El dueño del mismo manifestó que una de las chicas rompió una mesa y un cristal pero, según el juez, "no se puede obviar que la pelea que se inició en el baño no fue la única que tuvo lugar esa noche", por lo que no es responsable de los desperfectos.